Selvom Umut Sakarya og Jenna Bagge viser intense danse frem i programmet 'Vild med dans', så er det, når kameraerne stopper, at Bagges ægte kærlighedshistorie udspiller sig.

Hendes kæreste gennem fem år, Benjamin Blaabjerg, er nemlig helt vild med sin danser og har derfor friet til hende.

»Han plejer slet ikke at være så romantisk, så det var ret overraskende,« sagde Jenna Bagge om frieriet, som fandt sted over en brunch i juni. Hun fortalte om den romantiske stund til Se og Hør.

Den 30-årige danser har i denne sæson dannet dansepar med kokken Umut Sakarya i talentprogrammet.

Her ses parret efter deres dans i det fjerde program... (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix) Foto: Martin Sylvest Vis mere Her ses parret efter deres dans i det fjerde program... (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix) Foto: Martin Sylvest

De to har fået kritik for, at Umut Sakarya ikke har været lige så god, som folk havde håbet.

Han forklarede dog til B.T., at han er startet fuldstændig fra nul, og derfor var der meget, der skulle læres samtidig med, at han skulle passe sin forretning.

Og uanset hvad man måtte mene om Bagge og Sakaryas dansestil, så har de to formået at overleve i konkurrencen og er videre til det femte program.

De har ellers fået lave point af dommerne, men har heldigvis haft en stor nok stjerne hos publikum og er derfor blevet stemt videre.

Tidligere har Jenna Bagge dannet dansepar med kajakroer René Holten Poulsen og tv-kendis Emil Thorup.

Hun har dog i virkelighedens verden dannet par med sin nu kommende mand.

Næste gang parret danser, vil man kunne se en mindre udgave af kendiskokken, der har afsløret, at han har tabt mere end 15 kilo i programmet.

Umut Sakarya og Jenna Bagge kan ses igen på dansegulvet på fredag klokken 20 på TV 2.