Den mangedobbelte Vild med dans-deltager Karina Frimodt skal giftes.

På Instagram afslører den professionelle danser, at hun er på Mallorca, og det er her, kæresten, Kasper Lentz, har været på knæ.

På billedet viser dansestjernen en hånd frem med en fin diamantring.

Til opslaget skriver hun:

'Når en i forvejen dejlig dag forvandles til et ægte eventyr.' Og her tagger hun også sin forlovede.

I skrivende stund har mere end 2.000 personer givet billedet et like, mens over hundrede personer har kommenteret opslaget.

Blandt de mere prominente navne er tidligere deltagere i Vild med dans som Cecilie Hother, Stephania Potalivo, Mie Moltke og Szhirley.

I den seneste udgave af Vild med dans var Karina Frimodt parret med cykelrytteren Rolf Sørensen.

Det gik mindre godt, da cykelrytteren blev skadet og måtte udgå.

I alt har Karina Frimodt deltaget i Vild med dans syv gange.

Hun er i dag 40 år gammel og har foruden Vild med dans spillet med i musicalen Dirty Dancing.

Når hun ikke er på Mallorca og blive forlovet, så driver hun dansestudiet Karina Frimodt Dans.