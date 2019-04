Claudia Rex har nået lidt af en milepæl i projekt baby. Danseren, der er kendt fra 'Vild med dans', er gravid.

Det skriver Her & Nu.

Hun er gift med Pelle Emil Hebsgaard, og tilbage i februar kunne de afsløre, at børn stod på programmet. Men nu står det altså klart, at Claudia Rex er gravid.

Danseren er seks måneder henne, men fortæller til mediet, at parret vil holde kønnet hemmeligt.

»Vi holder for os selv lidt endnu, hvad det bliver for et køn. Jeg har det så godt, alt er så godt,« siger Claudia Rex til Her & Nu.

Ægtemand Pelle Emil Hebsgaard tilføjer, at han har ventet lang tid på at afsløre den glade nyhed:

»VI glæder os herre, sindssygt meget. Jeg har især ventet rigtig længe på at få lov til at råbe det højt, så det er dejligt endelig at komme ud med det,« fortæller han.

Claudia Rex har i flere år været en del af TV 2's faste dansere i 'Vild med dans', ligesom hun også har været vært på TV3's 'Bikini Island'.