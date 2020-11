»Hun får morgenmad, aftensmad... og meget mere.«

Sådan lød den lidt opsigtsvækkende kommentar fra skuespilleren Albert Rosin Harson, efter han fredag aften havde givet den gas på dansegulvet med Jenna Bagge i 'Vild med dans'.

Kommentaren vakte opsigt hos flere af B.T.'s brugere, fordi der i de seneste uger har været massive spekulationer om, hvorvidt Albert Rosin Harson og Jenna Bagge er mere end blot dansepartnere.

Spekulationer, som parret har afvist gentagne gange, men som de altså fik sat ild i endnu engang med Alberts kommentar. Dette var dog bestemt ikke bevidst, fortæller han til B.T.

»Det var simpelthen bare, fordi jeg ville forklare, at jeg er taknemmelig for, at Jenna kører mig frem og tilbage, når vi skal træne, og at jeg derfor køber morgenmad med til os om morgenen og giver aftensmaden om aftenen,« forklarer han og fortsætter:

»Så det er virkelig helt, helt uskyldigt. Men jeg kan godt se, at det blev lidt for lummert,« griner han.

Det var dog ikke kun Albert Rosin Harsons lumre kommentar, som fik B.T's brugere til igen at spekulere i kæresterygterne.

Danseparret sluttede nemlig også deres vals med, at Jenna Bagge gav Albert Rosin Harson et kys på kinden. Men heller ikke dette skal folk lægge for meget i, siger de to.

Det blev til kindkys mellem parret, der afviser at være mere en blot dansepartnere og gode venner. Foto: Martin Sylvest Vis mere Det blev til kindkys mellem parret, der afviser at være mere en blot dansepartnere og gode venner. Foto: Martin Sylvest

»Vi talte om det inden og kom frem til, at det ville være mærkeligt at lade være, bare fordi der er de her rygter,« siger Albert Rosin Harson og fortsætter:

»Jenna har også kysset sine andre dansepartnere, så det ville være forkert, hvis vi skulle holde os tilbage. Desuden synes vi, at det netop viser, at vores forhold bare er venskabeligt. Hvis der var mere mellem os, ville vi nok tænke: 'Ej, så må vi hellere lade være med at kysse'.«

Det var Hilda Heick og Michael Olesen, der røg ud denne gang. Dermed kan Albert Rosin Harson og Jenna Bagge altså glæde sig til, at de får lov til at tage endnu en svingom i næste uge, hvor programmet bliver sendt lørdag i stedet for fredag.

Her skal det unge dansepar danse en jive.