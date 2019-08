Hertuginden af Sussex, Meghan Markle, fejrede tidligere på måneden sin 38-års fødselsdag i luksuriøse omgivelser. Nu er billederne blevet frigivet.

Ifølge Daily Mail havde hun valgt den spanske ferieø Ibiza og en luksusvilla med 50 meter lang infinitypool til en pris af næsten 900.000 kroner om ugen til at fejre dagen.

Meghan Markle, prins Harry og deres lille søn Archie nød seks dage i villaen, der er placeret på den sydvestlige del af øen tæt på byen Es Cubells.

Villaen består blandt andet af syv værelser, et træningsrum, en jacuzzi, et kontor og en vildtvoksende haveterasse.

Ifølge Daily Mail følger der en mindre stab af tjenere og husbestyrer med i prisen samt en Range Rover med chauffør og en nattevagt. Derudover står en stab af bartendere, barnepiger, massører, yogainstruktører, kosmetologer samt en yacht til rådighed, hvis man får brug for det.

Tidligere har prominente navne som Sir Paul McCartney og DJ David Guetta boet i villaen, der skulle være omringet med rige og berømte beboere.

Prins Harry og Meghan Markle har ellers for nyligt måtte høre på kritik af, at de levede for meget i luskus og blandt andet fløj for meget i privatfly. Prins Harry har tidligere på sommeren opfordret alle til at tænke mere på klimaet, og derfor er han blevet kaldt en hykler.

Det royale par har ikke selv svaret tilbage på kritikken, men har i stedet haft popstjernen Elton John til at forsvare sig.

'Jeg er dybt oprørt over nutidens forvrængede og ondsindede beretning i pressen omkring hertugen og hertuginden af Sussex’ private ophold i mit hjem i Nice i sidste uge,' skrev han på Instagram.

Som sit første argument for, at flyturen var berettiget, skrev Elton John, at det royale par har brug for beskyttelse fra pressen.

'Prins Harrys mor Diana, prinsessen af Wales, var en af mine kæreste venner.'

'Jeg føler en dyb forpligtelse til at beskytte Harry og hans familie mod den unødvendige presseindtrængen, der bidrog til Dianas utidige død.’

Elton John forklarer videre:

'Efter et hektisk år, hvor de har fortsat deres hårde arbejde og dedikation til velgørenhed, ønskede David (Furnish, ægtemand, red.) og jeg, at den unge familie skulle have en privat ferie i vores hjems sikkerhed og ro.'

'For at opretholde et højt niveau af tiltrængt beskyttelse, leverede vi et privat jetfly.'