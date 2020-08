38 og et halvt kilo.

Så mange færre kilo skal Kelly Osbourne slæbe rundt på til daglig.

Den 35-årige tv-stjerne, der er datter af Black Sabbath-stjernen Ozzy Osbourne, har nemlig præsteret et imponerende vægttab, der har medført, at hun næsten ikke er til at kende.

Det skriver det amerikanske magasin People, som har taget kig gennem Kelly Osbournes profil på Instagram, hvor komplimenterne fra hendes 2,2 millioner følgere er væltet ind.

Vis dette opslag på Instagram Today I’m feeling #Gucci Et opslag delt af Kelly Osbourne (@kellyosbourne) den 3. Aug, 2020 kl. 11.24 PDT

'Åh, du godeste, hvor har du tabt dig meget,' skriver tv-værten Jeannie Mai for eksempel til et billede, hvortil Osbourne afslører, hvor mange kilo der er røget fra sidebenene:

'Det er rigtigt, mamma Mai. Jeg har tabt 85 pund (38,5 kilo red.), siden jeg sidst så dig. Kan du tro det?' svarer Osbourne.

Hen over weekenden har tv-stjernen også delt et billede, hvor hun blærer sig med sit vægttab:

'Jeg praler, fordi jeg har arbejdet hårdt, og det føles godt!!!,' lød det fra kendisdatteren til Instagram-billedet, som viste, at hun nu kan passe en amerikansk størrelse 26, hvilket svarer til en størrelse small.

Kelly Osbourne med sin mor, Sharon Osbourne, tilbage i 2009, hvor der var betydeligt flere kilo på kendisdatterens krop. Foto: CARL DE SOUZA Vis mere Kelly Osbourne med sin mor, Sharon Osbourne, tilbage i 2009, hvor der var betydeligt flere kilo på kendisdatterens krop. Foto: CARL DE SOUZA

Kelly Osbourne har tidligere forklaret, at hun fik en åbenbaring efter to år uden alkohol, og at det var denne åbenbaring, der fik hende til at påbegynde sit vægttab.

»Det er på tide, at jeg fokuserer på mig selv, og at jeg stopper med at lytte til andre folks lort, så jeg i stedet kan blive den seje, ædru kvinde, jeg var født til at være,« lød det dengang.