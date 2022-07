Lyt til artiklen

I 'Harry Potter'-universet er det spillet Quidditch, som foregår på flyvende koste, der er den mest populære sport.

Og i virkelighedens verden spilles der også quiddditch – omend det foregår på jorden.

Men spillet skal ikke længere hedde sit oprindelige navn. Det skifter fremover navn til quadball. Det skriver blandt andet Sky News.

Og årsagen er ganske simpel. Spillet vil nemlig ikke længere associeres med forfatteren til 'Harry Potter'-universet, J.K. Rowling, som har opfundet quidditch.

Grunden til dette er, at hun i flere år har været anklaget for at komme med transfobiske udtalelser.

Det amerikanske forbund for sporten tror på, at navneskiftet vil føre til store ting.

Faktisk tror de på, at det vil »åbne hidtil usete muligheder for eksponering og partnerskaber.«

Ifølge Mary Kimball, som er administrerende direktør for USAs quadballforbund, vil arbejdet med et udbrede spillet fortsætte.

»På mindre end 20 år er vores sport vokset fra et par dusin universitetsstuderende i landdistrikterne i Vermont til et globalt fænomen med tusindvis af spillere, semi-pro-ligaer og internationale mesterskaber,« lyder det.

Der er også muligheder for at spille quadball i Danmark, hvor der, ifølge Facebook, er et forbund.

Virkelighedens quadball spilles en smule anderledes en 'Harry Potter'-universets quidditch.

Dette skyldes til dels, at der i virkelighedens verden ikke findes flyvende koste. Derfor må udøverne nøjes med at holde den mellem benene, mens de løber rundt.