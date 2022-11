Lyt til artiklen

På trods af, at eksparrets bistre retssag i juni nåede til vejs ende – og endda til Johnny Depps favør – så er han bestemt ikke færdig med Amber Heard endnu.

Ifølge TMZ har skuespilleren nemlig netop indgivet en anke, hvori han hævder, at juryen tog fejl, da den dømte til hans ekskones fordel på én enkelt anklage om ærekrænkelse.

Juryen afgjorde i sommer, at Amber Heard havde ærekrænket ham og derfor måtte hoste op med intet mindre end 10,35 millioner dollar, tilsvarende 72,3 millioner kroner – men juryen afgjorde også, at Heard blev bagvasket og tildelte hende to millioner dollar, hvilket svarer til mere end 14 millioner danske kroner.

De to millioner dollar blev ekskonen tildelt, da juryen mente, at en af ​​Johnnys advokater, Adam Waldman, bagvaskede Amber ved at fortælle et medie, at hun havde løjet, da hun beskrev et skænderi, ​​der angiveligt afsluttede deres ægteskab.

»Så Amber og hendes venner spildte lidt vin og rodede stedet til, fik deres historier direkte under ledelse af en advokat og publicist og ringede derefter til alarmcentralen,« sagde advokaten i retssagen.

I dokumenterne, der blev indleveret til Virginia Court of Appeals onsdag, fremhæver Johnny Depp, at ordene var hans advokats og ikke hans.

Den 59-årige skuespiller mener nemlig ikke, at han burde holdes ansvarlig for Waldmans udtalelser.

Derudover påpeger han også, at Amber Heards team ikke kunne bevise, at advokaten fremlagde disse kommentarer i ond tro.

Johnny Depp er dog ikke den eneste, der ikke anser sagen som værende afsluttet.

Blot lidt mere end en måned efter, at det stod klart for alle, at Amber Heard blev den store taber af den seks uger lange retssag, valgte hun nemlig at anke sin dom.