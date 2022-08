Lyt til artiklen

Pernille Rosendahl flytter snart fra lejligheden på Frederiksberg.

I en story på Instagram skriver den nyligt forlovede sanger, at det skal være slut med at bo et sted uden Kristian Jensen, og hun vil nu sælge den store herskabslejlighed, der ifølge sangeren er lige ved søerne.

'Vi elsker at bo her, men Kristian og jeg vil gerne finde et fælles hjem', lyder det.

Ifølge Pernille Rosendahl er det da heller ikke en let beslutning for hende at sælge sin lejlighed.

'Det er en stor beslutning, for vi elsker lejligheden. Den er lys og smuk, har udsigt så langt øjet rækker, da der ikke er genboer. Søde mennesker i opgangen. Dejligste nyrenoverede gård. Elevator. Vi er på 4. sal. Super dejlig altan, hvor vi er ude hele tiden,« skriver hun i sin egen lille salgsannonce på det sociale medie.

Pernille Rosendahl kan også oplyse, at der er tale om en lejlighed på 143 kvadratmeter til den nette sum af 8.250.00 millioner kroner.

Sangeren og Kristian Jensen kunne for nylig afsløre, at de to skal giftes.

Det gjorde de på Instagram.

'Hvem sku' ha' troet det? Mange blev overraskede, da Kristian og jeg blev kærester. Kunne to så forskellige mennesker finde kærligheden sammen? Svaret dengang og nu er 'ja'. Derfor har jeg sagt ja til at gifte mig med Kristian Jensen, for hver eneste dag gør han mig glad, bakker mig op og får mig til at grine,' skrev hun.

Kristian Jensen delte også opslag om frieriet.

'Jeg har glædet mig meget til at dele dette med jer: Pernille og jeg skal giftes. Jeg friede i sommer på en strand i Grækenland, og hun sagde heldigvis ja. Pernille fylder min hverdag med glæde og latter, men også med udfordring af min vanetænkning og inspiration til at lære nyt hele tiden,' lød det.