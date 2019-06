Hollywood-stjernen Kevin Spacey står sigtet for at have seksuelt krænket en ung mand.

Nu er en række screenshots af beskeder fra den forurettede blevet offentliggjort af retten i Nantucket, Massachusetts.

Der er tale om en sms-samtale mellem manden og dennes kæreste. Her fortæller han, hvad der angiveligt skete den aften. Det var i sommeren 2016, at den 18-årige afrydder fra Club Car restaurant and bar på øen Nantucket, stødte på Oscar-vinderen.

Billederne af beskederne starter midt i en samtale mellem kæresteparret. Her fremgår det, at den 59-årige skuespiller angiveligt bad om den unge mands nummer. Men det udviklede sig til mere end blot et ønske om at komme i yderligere kontakt med den unge mand.

'Han trak min lynlås ned,' skriver han til kæresten.

Herefter befamlede Spacey angiveligt den unge mand flere gange på hans kønsdele. Kevin Spaceys advokat Alan Jackson er utilfreds med, at det kun er dele af beskedsamtalen der er afsløret for retten.

»De screenshots, som anklagemyndigheden er kommet med, tyder på, at den resterende kommunikation på det påståede offers telefon vil afsløre sandheden: Det påståede offer opfandt og overdrev dele af historien for at imponere sine venner,« siger advokaten ifølge CNN.

Han har også givet udtryk for, at det påståede offer har redigeret og slettet dele af beskedsamtalen, så man netop ikke får hele sandheden med.

Men der er bare et problem. Dommeren i sagen har bestemt, at telefonen skal undersøges yderligere af Spaceys advokater, men den er forsvundet. Det skriver det amerikanske nyhedsmedie CNN.

Anklager, den påståede forurettede mand og dennes familie påstår, at man ikke kan finde den.

Derfor har dommeren bekendtgjort, at de foran retten skal forklare, hvorfor de ikke kan finde den. Det skal de gøre, hvis de ikke har afleveret telefonen til myndighederne inden 8. juli.

Den Oscar-vindende skuespiller risikerer op til fem års fængsel, hvis han bliver dømt. Han har erklæret sig ikke skyldig i sagen.