I 2015 døde Viggo Mortensens mor. To år senere drog hans far sit sidste suk. Begge var de demente. Nøjagtigt som skuespillerens bedsteforældre havde været det.

Viggo Mortensen har om nogen erfaring med, hvad det vil sige at se sine nære svinde hen til sygdommen, og hvad det gør for relationerne i en familie.

Det er da også med udgangspunkt i egne erindringer, han har skabt filmen 'Falling'. Den første, han selv har skrevet, instrueret og produceret.

»Det er mærkeligt. Det ændrer sig hele tiden med hvert menneske, og man kan aldrig vide, hvad der sker,« fortæller han i 'Go' morgen Danmark' om sine egne oplevelser.

Han er i studiet for at promovere 'Falling', hvor han også selv er på rollelisten som den homoseksuelle søn John, hvis konservative far flytter ind på grund af netop demens.

Faren Willis, som spilles af Lance Henriksen, er lidt af en mundfuld for familien. Særligt, fordi han er så direkte – og til tider ubehøvlet – grundet sygdommen, som også betyder, at hans hukommelse ikke er, hvad den har været.

Eksempelvis glemmer han, at hans kone er død.

I sådanne tilfælde er det vigtigt ikke at rette på den demente, fortæller Viggo Mortensen i 'Go' morgen Danmark'. Det er én af de erfaringer, han har taget med fra de gange, han selv har haft sygdommen helt tæt på kroppen.

Han stiller i programmet et eksempel op: Hvis en demenssyg fortæller, at pågældende har talt med Johnny i dag, og at Johnny har det godt, må man ikke sige 'Johnny er død', selv om man ved, det er tilfældet.

»For hvis man korrigerer dem, så dør Johnny igen for dem. Det er forfærdeligt for dem, og det er slet ikke nødvendigt. Det er noget, man skal lære undervejs,« fortæller han og fortsætter:

»Det er svært. For man vil have sin far eller mor, som de var før, men det er ikke muligt. Så man skal bare nyde at opleve det, man kan, nu.«

Den livsfilosofi har Vigge Mortensen tidligere fortalt om. Det skete i 2015 i et interview med Berlingske, hvor han satte ord på tabet af sin mor.

Dengang fortalte han også, at han og moren de sidste fem år af hendes liv ikke kunne tale sammen.

»Men vi kunne sidde og se på hinanden, og der var en kontakt af en slags mellem os.«

Den i dag 62-årige skuespillers mor hed Grace Atkinson og var amerikaner. Under et ophold i Norge mødte hun den danske Viggo Peter Mortensen, som hun forelskede sig i.

Parret blev gift, flytttede til New York og blev forældre til blandt andre sønnen Viggo Mortensen, som jo som bekendt har fået en stor karriere som skuespiller.

Det helt store gennembrud fik han i 2001, da han i 'Ringenes Herre' overbeviste publikum i sin rolle som Aragorn.

Siden har han været med i blandt andre 'Eastern Promises', 'Captain Fantastic' og 'Green Book'. Alle film, der har sikret ham Oscar-nomineringer.

Om Viggo Mortensen har lige så meget talent bag kameraet, som han har foran, vil tiden vise.

Foreløbigt har 'Falling' fået en god modtagelse hos kritikerne. Den har premiere i de danske biografer 5. november.