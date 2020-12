»Meget af kritikken af filmen var ikke bare urimelig, den var forkert, bedragerisk, uansvarlig, ødelæggende og skadelig.«

De skarpe vendinger kommer fra Viggo Mortensen i et interview med det engelske medie Independent og den omtalte kritik er rettet mod filmen 'Green book', hvor Viggo Mortensen er indehaver af hovedrollen i form af den amerikansk-italienske chauffør, Tony Lip.

I filmen er Viggo Mortensens karakter den ærlige, karismatiske og autentiske hvide mand, der skal køre den afroamerikanske pianist, Dr. Donald Shirley, rundt til sine koncerter i sydstaterne i 1960'erne, hvor racismen trives i stor stil. På trods af deres forskelligheder opbygger de undervejs et unikt venskab, hvor Dr. Donald Shirley indser, at han er blevet isoleret og distanceret fra alle andre.

Tony Lip formår at bløde Shirley op og hjælpe ham på vej mod sin sande identitet. Og det har fået kritikere til at mene, at filmen promoverer et narrativ om en 'hvid frelser'.

Men det vil Viggo Mortensen ikke stå på mål for:

»Det er baseret på en omgang bullshit. Har det indflydelse på, hvad jeg gør, og hvordan folk ser mig som skuespiller? Måske. Men det kan jeg ikke gøre noget ved.«

På trods af kritikken var filmen alligevel en stor succes. Salget af billetter på verdensplan indbragte filmen to milliarder kroner, og så vandt den også tre priser ved Oscar-uddelingen i 2019.

Viggo Mortensen var selv nomineret i kategorien 'bedste mandlige hovedrolle', mens Mahershala Ali, der spiller Dr. Donald Shirley, vandt i kategorien 'bedste mandlige birolle'.

Viggo Mortensen og Mahershala Ali side om side. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Viggo Mortensen og Mahershala Ali side om side. Foto: MARIO ANZUONI

Viggo Mortensen er i øjeblikket aktuel med filmen 'Falling', hvor han selv er instruktør, men også spiller rollen som den homoseksuelle liberale mand, der har svært ved at tage sig af sin demente far, der er konservativ og homofob. Inspirationen er fundet i egen familie, da begge hans forældre var demente, da han mistede dem for nogle år siden.

Her har kritikken været, at han selv spiller den homoseksuelle mand, men det er der en god forklaring på:

»Jeg ønskede ikke at spørge nogen om deres seksualitet eller identitet. Jeg formoder heller ikke, at de skuespillere, der ser sig selv som homoseksuelle, kun ønsker at spille roller, der afspejler deres seksualitet. Min intention var ikke at spille rollen selv, men jeg endte alligevel med at gøre det, fordi jeg har profilen, og så slap jeg også for at betale en anden.«