Der står telefoner rundt omkring på 'Paradise Hotel', som produktionen bruger til at komme i kontakt med deltagerne.

Der er ret mange mennesker til at planlægge og filme ‘Paradise Hotel’; 71 mennesker inklusiv teknikere står bag programmerne. Derudover er der 42 overvågnings-kameraer sat op, og deltagerne filmes 24 timer i døgnet. I alt filmes 4.000 timers fjernsyn, som skal laves om og klippes ned til 20 timer.

LÆS OGSÅ: Amalie overvejer at droppe ‘Forsidefruer’: Jeg føler mig trådt på

Det er dog ikke de eneste fun facts om ‘Paradise Hotel. Juicy News har samlet 10 facts, og du kan herunder læse tre af dem.

1. Der er telefoner rundt omkring på ‘Paradise’

Der står telefoner rundt omkring på hotellet, så produktionen kan komme i kontakt med deltagerne. Oftes bruges telefonerne til at give deltagerne praktisk beskeder. Det kan være, fordi der er problemer med lyden eller for at oplyse deltagerne om, at de skal gå til frokost.

LÆS OGSÅ: Linse: Sådan går det med kærligheden

2. Produktionen styrer festerne

Realityportalen har tidligere skrevet, at det er produktionen, som styrer deltagernes alkoholindtag til festerne. Det er dog ikke det eneste, produktionen styrer. De styrer nemlig også musikken, som ville forstyrre lyden, hvis den spillede hele tiden. Der sættes derfor kun musik på engang imellem, og i den tid må deltagerne ikke tale om vigtige ting.

LÆS OGSÅ: Så lang tid gik der, før Trine og Mathias blev rigtigt kærester

3. Produktionen tjekker deltagernes tøj før parceremonien

Det er umuligt for deltagerne at møde op til en parceremoni i det samme tøj. Produktionen tjekker nemlig deltagernes tøj får parceremonierne. Det gør de for at tjekke, at deltagerne ikke møder op i ens tøj; om tøjet matcher og om deltagerne er klædt fint på.

Du kan se resten af vidoen her, hvor det også kommer frem, hvor lang tid en parceremoni tager at optage, og hvorfor deltagerne ligner hinanden, når de er i sync.

LÆS OGSÅ: Geggo: Cengiz har ødelagt mit og Linses forhold

LÆS OGSÅ: Husker du? Det første møde med Cengiz

Følg med på vores Facebookside og vores Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.



Artiklen er bragt af Reality Portalen