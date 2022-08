Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Der er noget voldeligt over ham. Han råber og er nedladende,« kunne Johnny Depps ekskæreste, skuespillerinden Ellen Barkin, berette i hidtil uset materiale fra sagen mellem Johnny Depp og ekskonen, Amber Heard.

Johnny Depp og Amber Heard har været i retssag mod hinanden, efter Johnny Depp anklagede Amber Heard for injurier, efter hun tilbage i 2018 skrev en klumme i The Washington Post, hvor hun berettede om sit forhold til en voldelig skuespiller med alkohol- og stofmisbrug.

Johnny Depp vandt den famøse retssag, og Amber Heard blev pålagt at betale 15 millioner dollar i erstatning til eksmanden.

Men på grund af Virginias lovgivning, slipper Amber Heard med 'blot' at betale 10,35 millioner dollar.

Begge stjerner har anket sagen, og måske har Amber Heard en helt særlig grund til netop at gøre dette.

For dele af et vigtigt vidneudsagn blev aldrig vist i retten, da Johnny Depps ekskæreste, skuespilleren Ellen Barkin, fortalte om sit forhold til 'Pirates of the Caribbean'-stjernen.

Ellen Barkin vidner i retten Foto: Shaw Thew Vis mere Ellen Barkin vidner i retten Foto: Shaw Thew

Det fortæller FOX news, der er kommet i besiddelse af materialet.

For selvom Ellen Barkins vidneudsagn blev vist for juryen, indgik de groveste og mest alvorlige anklager ikke, da juryen så Ellen Barkins udtalelser.

Ellen Barkin og Johnny Depp mødte hinanden under indspilningen til kultfilmen ‘Fear and Loathing in Las Vegas’, og var kærester i to måneder tilbage i 1997.

Johnny Depp Foto: POOL Vis mere Johnny Depp Foto: POOL

Gennem de to måneder beretter Ellen Barkin blandt andet, at Johnny Depp kastede en vinflaske gennem parrets hotelværelse.

Samtidig påstår Ellen Barkin også, at Johnny Depp altid anklagede hende for at være ham utro, påvirket af stoffer og alkohol og meget mistroisk anlagt.

Ifølge Ellen Barkin var den verdenskendte skuespiller kun venlig overfor folk, han i forvejen godt kunne lide, såsom Ellen Barkins børn.