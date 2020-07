Det sidste vidne i den skandaleombruste sag om Johnny Depp, ekshustru Amber Heard og mediernes dækning af forholdet har talt.

Og det var ikke i Johnny Depps favør.

Fredag indtog forfatter iO Tillett Wright således vidneskranken. Han var best man ved parrets bryllup i 2015, og han overhørte ifølge eget udsagn foruroligende ting komme ud af Johnny Depps mund umiddelbart efter vielsen.

»Det første, Johnny sagde til mig efter vielsen, da vi var på vej til receptionen, var: 'Nu kan jeg slå hende i ansigtet, og ingen kan gøre noget ved det.'«

Her det tidligere par fotograferet sammen i 2015. Foto: Suzanne Plunkett

Netop dette vidneudsagn er særligt interessant, fordi sagens omdrejningspunkt er, hvorvidt mediet The Sun spredte falske rygter om Johnny Depp, da mediet i en artikel beskyldte ham for hustruvold.

Noget, Johnny Depp selv afviser pure. Ifølge ham er det Amber Heard, der var den voldelige part i forholdet, og han har derfor sagsøgt mediet.

iO Tillett Wright lader ikke til at være af helt samme opfattelse. Slet ikke efter kommentaren ved brylluppet.

»Han mente det sikkert som en joke, men den slags er kun en joke, hvis det ikke er sandt,« sagde han og tilføjede, at han på det tidspunkt havde kendskab til Johnny Depps påståede voldelige tendenser.

Her Amber Heard, da hun forleden ankom til retten. Foto: Will Oliver

»Jeg vidste, at Amber og Johnnys forhold var ustabilt og involverede en masse verbale overfald og følelsesmæssige overreaktioner. Men det var først i 2013 eller 2014, det gik op for mig, at han var voldelig mod hende.«

I retten forklarede forfatteren, der havde et tæt forhold til begge parter, at Amber Heard på et tidspunkt fortalte ham, at hun ikke talte om den påståede hustruvold, fordi hun var for stolt og ønskede at beskytte sig selv og ægtemanden.

Hun håbede angiveligt, at han ville stoppe med at overfalde hende, hvis de sammen gjorde en ende på hans misbrugsproblemer.

»Hun kunne heller ikke forlige sig med, at hun skulle være et offer. Så hun afviste den del af hendes identitet,« lød det fra iO Tillett Wright.

Johnny Depp ankommer her til retten torsdag. Foto: WILL OLIVER

Og dermed lakker sagen, som har budt på et utal af vidner og voldsomme beretninger, mod ende.

Mandag vil de involverede advokater starte med at procedere, og herefter skal der altså tages stilling til, om The Sun skal dømmes eller gå fri.