Anden uge af retssagen mod 59-årige Ghislaine Maxwell, der er tiltalt for at stå i ledtog med sexforbryderen Jeffrey Epstein, er begyndt.

Anklageren har kaldt sagen for et 'pyramidespil', hvor unge kvinder og mindreårige blev rekrutteret af Ghislaine Maxwell for at give Jeffrey Epstein massage, som udviklede sig til sexovergreb. Flere af kvinderne blev herefter betalt af parret for at finde nye kvinder til Epstein.

'Kate' er en af de kvinder, som røg i kløerne på Epstein og Maxwell, og mandag vidnede hun i retten, hvor Independent er til stede.

Hun er ikke omfattet de forbrydelser, der fremgår i anklageskriftet, og måtte derfor ikke komme med detaljerede beskrivelser om sin seksuelle kontakt med Jeffrey Epstein.

Rettegnerne måtte ikke tegne 'Kate' i detaljer. Foto: JANE ROSENBERG Vis mere Rettegnerne måtte ikke tegne 'Kate' i detaljer. Foto: JANE ROSENBERG

'Kate' mødte Ghislaine Maxwell på en ferie til Paris, da hun var omkring 17 år gammel. Få uger senere inviterede Maxwell hende til te i sit hjem.

»Hun virkede spændende. Hun virkede til at være alt det, jeg gerne ville være,« sagde 'Kate' i retten og fortalte, at hun hyggede sig og følte sig speciel.

Ifølge 'Kate' beskrev Ghislaine Maxwell sin partner, Jeffrey Epstein, som en filantropist, der nød at hjælpe unge mennesker.

»Hun (Ghislaine Maxwell, red.) sagde, at jeg var præcis den slags person, han ville hjælpe.«

Det er Ghislaine Maxwell tiltalt for Ghislaine Maxwell er tiltalg i seks forhold. At have tvunget en mindreårige pige til at rejse fra Florida til New York mellem 1994 og 1997 for at deltage i sex-aktiviteter med Epstein.

At have transporteret den samme mindreårige med det formål at få hende til at deltage i seksuelle aktiviteter.

At have sexhandlet en mindreårig, da Maxwell mellem 2001 og 2004 skulle have rekrutteret og transporteret en anden pige for at hun kunne deltage i mindst en sexaktivitet med Epstein.

En bredere pallet af anklager fra de fire ofre, der har udpeget Maxwell til at være den, der stod bag at fremskaffe mindreårige piger til at at indgå i sexaktiviteter med Epstein - herunder at have opfordret en af dem de til at give Epstein massage flere gange i London mellem 1994 og 1995.

Maxwell er desuden tiltalt for ved to lejligheder at have talt usandt under ed, men de to forhold vil blive afprøvet ved en seperat sag. Kilde: New York Times og Independent.

Ved første møde med Epstein, beskrev Ghislaine Maxwell 'Kate' som »usædvanligt stærk for sin størrelse«, og foreslog, at hun gav Epsteins fod et klem som bevis for sin styrke. Herefter blev hun bedt om at give ham massage, da hans massør havde aflyst deres aftale.

I retten bekræftede hun, at Jeffrey Epstein indledte den seksuelle kontakt til hende. Det var Ghislaine Maxwell, der gav hende massageolien, og efterfølgende spurgte Maxwell ind til, hvordan det gik, og om hun havde haft det sjovt.

Ghislaine Maxwell skulle også have spurgt, om 'Kate' kendte nogen, der ville give Jeffrey Epstein oralsex, og at han havde brug for sex tre gange om dagen.

»Du ved, hvad han kan lide. Sød, ung og smuk - ligesom dig,« skulle Ghislaine Maxwell have sagt ifølge 'Kate'.

Ligesom vidnet fra første uge, 'Jane', kunne 'Kate' også fortælle, at hun blev bedt om at tage en skolepigeuniform på, når hun skulle se Jeffrey Epstein.

Under forhøret indrømmede hun også, at hun tidligere har været afhængig af kokain, alkohol og sovepiller, hvilket Ghislaine Maxwells advokater mener har sløret hendes hukommelse.

Dette blev dog afvist af 'Kate'.

Hun fortalte også, at hun aldrig tidligere har sagsøgt Ghislaine Maxwell eller har planer om at gøre det i fremtiden.