Den tidligere 'Skadestuen'-skuespillerinde Vanessa Marquez blev skudt ned af betjente under en ophedet situation i hendes hjem.

Nu har medier fået en optagelse fra skyderiet, som er fanget af det kamera, som sad på den betjent, der først var i Marques' værelse.

Marquez ses i starten af videoen siddende på sin seng med en mobil i hånden, kan man se i de optagelser, som det amerikanske medie TMZ har fået fat i.

Vanessa Marquez fortalte til de fremmødte betjente, at hun havde haft et anfald.

De var blevet tilkaldt af viceværten for at tjekke, at hun var ok, og da de kom, ville de have hende med til undersøgelse, fordi de frygtede, at hun kunne gøre skade på sig selv eller andre. Hun nægtede dog at følge med.

»Vi har allerede haft denne diskussion, og vi er videre nu. Ok?«

Sådan lyder de første ord fra betjenten i den video, der er offentliggjort fra den skæbnesvangre dag i 2018. Marquez lader sig dog ikke overtale og svarer med et 'jeg tager ikke med', og derefter udvikler tingene sig hurtigt i den dramatiske retning.

»Vent, vent, vent, vent, vent. Oh Shit, hun har en pistol,« kan man høre betjenten sige.

Han bliver ved med at råbe, at 'hun har en pistol', inden betjenten råber til hende, at hun skal smide sit våben. Vanessa Marquez er dog ikke bange for at blive skudt, kunne hendes næste besked til de fremmødte betjente tyde på.

»Dræb mig« lyder det fra hende.

Betjenten svarer, at han ikke har tænkt sig at dræbe hende og forsøger stadig at få hende til at smide sin pistol. Han søger tilflugt nede ad trappen hos en kollega, men da skuespillerinden følger efter med et hævet våben, ender hun med at blive skudt.

Den 49-årige tidligere 'Skadestuen'-stjerne døde 30. august 2018. Hun medvirkede i 27 afsnit af den populære serie, hvor blandt andet George Clooney havde sit gennembrud.