Med en million følgere, så er det selvsagt, at man kommer i fokus, hvis man ender på Anders Hemmingsens Instagram-profil.

Og det må man sige, at 50-årige Frederik Fetterlein er kommet.

I weekenden florerede der nemlig en video af ham på instagrammerens profil, hvor man kunne se Fetterlein rende rundt på Strøget i København med et reklameskilt hængende om halsen.

Derfor begyndte mange at spekulere i, hvorvidt den tidligere professionelle tennisspiller har skiftet job til at være en menneskelig reklamesøjle.

Frederik Fetterlein er tidligere professionel tennisspiller, men tjener i dag hovedsageligt sine penge som tennistræner og som deltager i diverse tv-programmer. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Frederik Fetterlein er tidligere professionel tennisspiller, men tjener i dag hovedsageligt sine penge som tennistræner og som deltager i diverse tv-programmer. Foto: Thomas Lekfeldt

Det er han dog ikke helt, fortæller Fetterlein, da B.T. fanger ham over telefonen mandag.

»Ikke endnu i hvert fald,« griner han og forklarer, at 'stuntet' var en del af en række kommende reklamefilm for rekrutterings- og headhunterfirmaet Kosmos.

»Det er en serie med reklamefilm, som skal vise, at der er uendelige jobmuligheder for folk, hvis de er friske,« siger han og fortæller, at han i forbindelse med serien blandt andet selv har afprøvet job som alt fra maler til pilot.

Selv om Fetterlein altså ikke har skiftet sit daglige arbejde som tennistræner og realitystjerne ud med skilteholder, så er der som nævnt mange, der har troet netop dette. Især på grund af coronaepidemien, der har medført, at mange mennesker er økonomisk udfordrede.

»Hold kæft, der er mange, som har ringet og skrevet. Det er fuldstændig vanvittigt,« siger Fetterlein og fortæller samtidig, at det var en smule 'grænseoverskridende' at gå rundt med skiltet på Strøget.

»Folk kigger jo på en, når man går rundt der, så det var nok meget godt, det var en søndag, så der ikke var så mange mennesker som normalt,« griner Fetterlein, der tidligere har lavet reklamefilm for blandt andet Kræftens Bekæmpelse og Fleggaard.

»Men man må sige, at det var godt set af Kosmos' reklamefirma, for det har godt nok fået meget respons, at jeg gik rundt med det skilt,« fortsætter han.

B.T. har været i kontakt med Kosmos, der bekræfter, at de har indgået et samarbejde med Frederik Fetterlein i forbindelse med en reklamefilm.