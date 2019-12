Det er en ny hverdag for Victoria Askjær fra 'Den store bagedyst', nu hvor hun er blevet et kendt ansigt.

Hun bor i Viborg, og der er de fleste folk meget private. For det meste er der ikke mange, der henvender sig, men der er dog enkelte situationer, hvor hun tænker over, at hun er blevet én, folk genkender.

»Jeg tænkte over det, da jeg forleden sad i venteværelset ved lægen, og folk kiggede lidt. Det var lidt grænseoverskridende,« siger Victoria Askjær, hvis stemme stadig er meget hæs efter en omgang sygdom.

Hun siger dog, at hun ikke mærker så meget til, at 'Den store bagedyst' har gjort hende til en kendt person. Hun gjorde sig sine overvejelser, inden hun meldte sig til programmet, men det var ikke så meget på egne vegne.

»Jeg overvejede det, men det var mest på grund af mine børn. Jeg ville gerne have, at vi kunne gå ud sammen efterfølgende, uden at der skulle være anderledes end før,« fortæller hun.

Hun siger desuden, at hun var 'helt på røven over', at hun var kommet hele vejen i finalen. Hendes familie var meget stolte af hende, da de kom og så hende i finalen.

»Min mor vidste godt, at jeg bare havde sat mig for at komme længere end program fire, så hun vidste, det var stort for mig,« siger hun.

Foruden episoden i venteværelset har der været andre eksempler på, at folk har genkendt hende.

»Jeg gik på gågaden i Aarhus, og der var nogle børn, der begyndte at løbe efter os,« lyder det fra hende.

Hun fortæller, at det, hun dog oftest har oplevet, er, at folk er kommet hen for at få taget et billede med hende. Det synes hun er rigtig sødt, og det har hun på ingen måder noget imod.

Hendes børn har under programmet ikke lagt mærke til det helt store. Den ældste af hendes drenge var bare glad for, hun ikke vandt, for så troede han nemlig, hun skulle blive ved, og den yngste søn har ikke opdaget det store.

»Han råber bare 'bagedyt', når programmet kommer på, og så er det ligesom dét,« lyder det fra bagedyst-finalisten.