Man skulle tro, at der ville falde lidt af, så man kunne leve i sus og dus, når man har en verdenskendt søster.

Men for søsteren til den verdenskendte Victoria Beckham ser hverdagen lidt anderledes ud.

Ifølge flere britiske medier har søsteren, Louise Adams nemlig fået et nyt job som corona-poder på et britisk coronatestcenter.

Her har hun fået job som tilsynsførende på testcenteret, der ligger på en parkeringsplads i Essex, og er et drive-in testcenter.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Louise (@louisesadams)

Ifølge blandt andre Daily Mail har Louise Adams en stilling, der giver en timeløn på omkring 111 danske kroner – hvilket er diametralt modsat af søster Victoria Beckham, som er sat til at være 2,9 milliarder værd.

The Sun har billeder af Louise Adams iført neongrøn jakke med reflekser, hvor hun hjælper med at administrere folk inden de skal testes.

Det nye job finder sted tre år efter, at Louise Adams måtte lukke sin tøjbutik Hidden Closet i Hertfordshire.

Tøjbutikken var nødsaget til at lukke ned, fordi Louise Adams ikke kunne finde nogen, der kunne hjælpe med at få forretningen til at køre.

En kilde tæt på Louise Adams fortæller, at hun er glad for sit nye arbejde, samt glad for at lave et ordentligt stykke arbejde, som også er med til at hjælpe i kampen mod corona.

Selvom søstrene lever vidt forskellige hverdage og bor i henholdsvis England og USA, så har flere kilder fortalt, at de stadig har et tæt forhold til hinanden, og at der ingen misundelse er at spore mellem de to.