Hun var på alverdens forsider i 90’erne, da hun var en af hovedpersonerne i det globale fænomen kendt som 'girl power'.

Som medlem af popgruppen 'Spice Girls' var Victoria Beckham et verdensnavn. Det blev hun med fornyet kraft, da hun fandt sammen David Beckham. Og nu sætter hun ord på de sejlivede rygter.

Det er de vedvarende rygter om skilsmisse med sin nuværende mand, den tidligere topfodboldspiller David Beckham på i dag 43 år, hun åbenhjertigt forholder sig til.

I et længere interview indrømmer den 44-årige Victoria Beckham, at hun har været frustreret over mediespekulationerne om en truende skilsmisse.

»Du skal være ret kontrollerende, fordi folk tror på det, de læser, og når det er fuldstændigt fabrikeret (falskt, red.), er det virkelig irriterende,« siger hun til The Guardian.

På trods af frustrationerne har Victoria Beckham dog ikke personligt involveret sig i at inddæmme rygterne, fortæller hun. Det har hun som succesrig erhvervskvinde og kendis PR-medarbejdere til.

Det er et sjældent indblik i privatlivet, som Victoria Beckham, der også er mor til tre sønner og en datter, lader slippe igennem i interviewet til det britiske medie. Hun fortæller bl.a. om dagligdagen med børnene og om hvordan hendes husbond, David Beckham, er hjælpsom, når det gælder husordenen – når hun selv har travlt som succesrig modedesigner med eget brand.

Eksempelvis lader hun bemærkningen falde om, at han (David Beckham, red.), opholder sig i hjemmet i London for at hjælpe børnene med lektielæsning og står for madlavningen, så hun selv kunne være i stand til at møde op til interviewet.

Men mor og far er ikke de eneste om at trække overskrifter. Det samme har parrets ældste barn, 19-årige Brooklyn Beckham.

Han har allerede gjort sig bemærket som model, fotograf samt skiftende kærlighedsforhold - og han er tilsyneladende særdeles populær. I hvert fald følges han af over 11,5 millioner brugere på Instagram.

Mor Victoria blev dog kendt for noget helt andet. Musikken. Den britiske popgruppe ’Spice Girls blev dannet i 1994 og bestod af Melanie Brown (også kendt som Scary Spice), Geri Halliwel (Ginger Spice), Melanie Chisholm (Sporty Spice), Emma Bunton (Baby Spice) og selvfølgelig Victoria Beckham, der dengang hed Adams til efternavn. Før hun mødte David Beckham. Pigeruppen brød igennem med debutsinglen ’Wannabe’ i 1996 – og siden fulgte en nærmest uendelig række af verdenshits. Gruppen blev opløst i 2001.

I dag er Victoria Beckham en succesrig og anerkendt modedesigner og har også udgivet bøger.

Farmand David var også et stort hit dengang. Men det var altså som fodboldspiller i Manchester United i England, hvor han var kollega med danske Peter Schmeichel, der stod på mål. Beckham imponerede med sit spil på banen – og med sine skiftende frisurer, som unge fodboldsfans verden over kopierede – i form af bl.a. midterskilning og hanekam.

Stilikon var han også, og er det fortsat. Og han var en respekteret kaptajn for det engelske fodboldlandshold.

I 2003 forlod David Beckham Manchester United efter de mange klubtrofæer fyldte godt op på hylden, til fordel for den spanske storklub Real Madrid. Han lod sig pensionere fra grønsværen i 2013. Sidste klub som aktiv spiller blev franske Paris Saint-Germain