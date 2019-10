Victoria Beckham har igennem sit liv høstet mange sejre. Hun har klaret den som international popstjerne og har i mange år haft succes som modedesigner.

Der er dog et sted, hvor det ikke er lykkedes den tidligere 'Posh Spice' at få det til at lykkes.

Hun startede nemlig en YouTube-kanal 1. marts, der ikke blev en god forretning for hende. For selvom stjernen formåede at få mere end 100.000 følgere, så tjente den alligevel ingen penge.

Kanalen var tænkt som et sted, hvor modeinteresserede kunne finde inspiration og få stillet deres sult efter ny viden om mode, skriver mediet Daily Mail.

Arkivfoto af Victoria Beckham fra sommeren 2018. Stjernen har valgt at tage konsekvensen af røde tal, som hun har fået fra sin Youtube-kanal og har derfor lukket den.Valery HACHE / AFP Foto: Valery HACHE Vis mere Arkivfoto af Victoria Beckham fra sommeren 2018. Stjernen har valgt at tage konsekvensen af røde tal, som hun har fået fra sin Youtube-kanal og har derfor lukket den.Valery HACHE / AFP Foto: Valery HACHE

Victoria Beckham, som er blevet 45 år, skulle desuden dele videoer fra sin egen hverdag, så folk kunne komme tæt på hende og ægtemanden David Beckhams celebre liv.

Budgettet endte dog med ikke at være i balance, skriver det engelske medie. De 200 danske kroner, som kanalen ca. kastede af sig om dagen, dækkede ikke udgifterne.

Videoerne, som blev lagt på YouTube-kanalen, var for dyre at producere i forhold til det beløb, der kom ind.

Og nu har det tidligere medlem i popgruppen 'Spice Girls' så valgt at tage konsekvensen af de røde tal og trække stikket på projektet.

Hendes modebrand er også i det hele taget presset, og det har i flere år givet underskud. I 2017 var det på mere end 85 millioner danske kroner.

Det var vokset fra et underskud på mere end 68 millioner danske kroner året forinden.

Foruden at have en modevirksomhed er Victoria Beckham også mor til fire børn.

Dem har hun sammen med den tidligere fodboldstjerne David Beckham, som hun blev gift med i 1999.