Superstjernen Victoria Beckham har delt vandene på Instagram.

Den tidligere Spice Girl er siden sin musikkarriere blevet en anerkendt designer i modebranchen, men hendes seneste stykke stof har fået blandede modtagelser.

På hendes Instagram har hun delt et billede, hvor man kan se et par bryster i en gennemsigtig, blå trøje.

Og det er flere brugere tilsyneladende forargede over. Også selve trøjen får mode-hug med på vejen.

View this post on Instagram 21.09.20 #VBSS21 2.45pm BST A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) on Sep 18, 2020 at 4:01am PDT

Herunder er der samlet et udpluk af de mange kommentarer:

Hvor smagløst og klasseløst.

Ingenting er attraktivt ved det der.

Jeg ser normalt på dig som en med stil og som mor, men jeg er ikke sikker på, at det her er noget, vi vil se fra dig.

Jeg spekulerer på, hvad dine børn siger til det her.

Er det overhovedet tilladt på Instagram?

Normalt er jeg vild med din side, men det her er ikke tilladt – eller burde ikke være det.

Det skal også siges, at adskillige også roser påklædningen – og samtidig stiller sig undrende overfor forargelsen.

'Folk er forargede over bryster. Over en kropsdel, vi alle har. Gå over og græd i hjørnet,« skriver en bruger, mens en anden skriver:

Victoria Beckham giftede sig i 1999 med tidligere fodboldspiller David Beckham. Sammen har de fire børn. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Victoria Beckham giftede sig i 1999 med tidligere fodboldspiller David Beckham. Sammen har de fire børn. Foto: ANGELA WEISS

'Mænd deler topløse billeder af dem selv hele tiden, så hvorfor kan en kvinde ikke dele et billede af en mesh-trøje uden BH?'.

Victoria Beckhams ældste søn, Brooklyn Beckham, bakker ligeledes op om opslaget med ordene: »Tillykke mor, elsker dig«.

Om det er Victoria Beckhams egne bryster, fremgår ikke. Victoria Beckham har heller ikke kommenteret de mange kommentarer.

Victoria Beckham har før trukket opmærksom om emnet, da hun i 1999 fik indsat brystimplantater. Noget, hun senere fortrød.

»Lær at omfavne dine små fejl. Jeg burde muligvis sige, at du ikke skal ændre dine bryster. Alle disse år har jeg fortrudt det - dumt. Et tegn på usikkerhed«, skrev Victoria Beckham i et brev til sig selv.

Læs den historie HER.