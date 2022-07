Lyt til artiklen

Det er 23 år siden, at det skete.

Men det betyder bestemt ikke, at Victoria Beckham har glemt sit besøg i talkshowet 'TFI Friday'.

Interviewet, som fandt sted i 1999 med værten Chris Evans, skete få uger efter fødslen af Victoria Beckham og David Beckhams første barn, Brooklyn.

Her spurgte værten, om hendes vægt var kommet tilbage til normalen, og Victoria Beckham svarede, at det var den.

Men værten ville gerne have syn for sagen og fandt en vægt frem, som han fik gæsten til at træde op på.

51 kilo endte nålen på.

»Overhovedet ikke værst,« sagde Chris Evans, mens publikum hujede.

Men det er Victoria Beckham ikke enig i, og her 23 år efter fortæller hun nu i et kommende interview med Vogue, hvordan hun oplevede oplevelsen med at blive vejet på tv.

Det skriver flere medier – heriblandt Hello Magazine, Insider og Huffington Post.

»Jeg var med i et tv program med Chris Evans for mange år siden, jeg havde lige fået Brooklyn og tabte en masse vægt efter det,« husker Victoria Beckham.

»Det skete også for min mor efter hendes graviditeter. Det betyder ikke, at man har en spiseforstyrrelse. Han fik mig til at gå op på en vægt og blive vejet. Kan du forestille dig den slags ske i dag?«

Victoria Beckham har gennem hele sin karriere måtte forholde sig til manges meninger om hendes vægt.

Noget, hun også adresserer i interviewet.

»Jeg blev kaldt Porky Posh (grise Posh, red.), skelet Posh. Efter jeg fik Brooklyn, var der et billede, som udpegede hver en del af min krop, hvor jeg skulle fokusere på at tabe mig,« fortæller hun.

Chris Evans er blevet forholdt kritikken af flere medier, men har endnu ikke kommenteret den.

Victoria Beckhams udseende har ofte skabt debat, og for nylig kom hendes mand, David Beckham, da også til at afsløre, at designeren spiser mere sundt end de fleste.

»Siden jeg mødte hende, har hun kun spist grillet fisk og dampede grøntsager. Det er meget sjældent, hun vil afvige fra det,« fortalte han i en podcast.