Det var ikke noget at gøre. Klappen gik ned, og for at bruge dommernes ord, var dansen lidt »tung«.

Biolog Vicky Knudsen fik langt fra den drømmestart i 'Vild med dans', som hun havde håbet på. Faktisk styrtede hun og Martin Reichardt et dansetrin ad gangen mod bunden.

»Det er det værste, jeg har præsteret af samtlige gange, vi har danset den dans,« fortæller Vicky Knudsen efterfølgende.

»Jeg har sagt hele ugen, at jeg nok var den, der var mest rolig, fordi jeg havde så godt styr på dansen. Følte jeg. Det kunne ikke blive bedre, men så tænkte jeg: 'Det er nok mig, klappen går ned for'. Og det gjorde den så.«

Vicky Knudsen og Martin Reichardt dansede en jive til Smash Mouth-nummeret 'I'm a believer'. Foto: Martin Sylvest Vis mere Vicky Knudsen og Martin Reichardt dansede en jive til Smash Mouth-nummeret 'I'm a believer'. Foto: Martin Sylvest

Dommerne var ikke just imponerede. De kvitterede med fem point. I alt. Parret kunne faktisk ikke have fået færre point.

Derfor endte de også som aftenens bundskrabere, mens Merete Mærkedahl og Thomas Evers Poulsen indtog førstepladsen med 19 point.

Efter showet fortæller Vicky Knudsen, at det ikke kun var den famøse sorte klap, der drillede hende under dansen.

Også nogle mindre skader hæmmede hendes udfoldelser. En muskelskade i foden. Og en drilsk ledbånd i benet. Af samme årsag bar hun også en lidt lavere, tykkere hæl end de andre kvindelige dansere.

»Smerterne kunne jeg heller ikke helt ignorere. Selv om jeg virkelig prøvede at smile, kunne jeg godt mærke, at det ikke gik helt så hurtigt, som det skulle gøre.«

»Så nu kan jeg tage hjem og hade mig selv, og så tager jeg til træning på søndag. Forhåbentlig uden smerter og uden at have tævet mig selv ihjel verbalt.«

Mens hun selv var meget opmærksom på udfordringerne undervejs, havde dansepartner Martin Reichardt ikke helt samme oplevelse.

»Jeg ved jo godt, at der var nogle trin, hun glemte, men jeg følte jo stadig, at vi dansede sammen. I øjeblikket havde jeg jo ikke fornemmelsen af, at det kun var mig, der var danser, og at Vicky hun var fuldstændig tabt,« fortæller han.

Parret under premieren på 17. sæson af 'Vild med dans'. Det gik ikke helt som håbet. Foto: Martin Sylvest Vis mere Parret under premieren på 17. sæson af 'Vild med dans'. Det gik ikke helt som håbet. Foto: Martin Sylvest

Da B.T. taler med parret, er han sød til at bakke sin partner op. Og han tager da også fadæsen med et smil.

»Helt fra start har Vicky lært mig om det uperfekte, og det er så det, vi bygger videre på. Så ser vi, hvor vi lander,« siger han, før Vicky Knudsen grinende afbryder:

»Det kan jo kun blive bedre.«