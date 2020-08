Hun er 34 år, uddannet biolog, kendt fra TV 2's program 'et døgn, to hold, tre dyr' med blandt andet Sebastian Klein, og så har hun netop sagt ja til at deltage i dette års 'Vild med dans.'

Navnet er Vicky Knudsen og da B.T. fanger hende på telefonen, fortæller hun, at hun ser frem til at komme på dansegulvet i den 17. sæson af danseprogrammet:

»Jeg glæder mig bare til at komme i gang. Jeg tror virkelig, at det bliver en fest,« griner Vicky Knudsen.

Hun har aldrig danset professionelt før, men når der er lagt op til fest, så er der kun et sted, man kan finde Vicky Knudsen, og det er på dansegulvet:

»Jeg er fuldstændig nybegynder. Dog synes jeg selv, at jeg danser pisse godt på dansegulvet, hver gang der er en fest. Men det synes man jo altid. Så er spørgsmålet jo bare, hvor godt jeg danser, når det gælder,« fortæller Vicky Knudsen og bryder ud i latter.

Hun fortæller også, at hun ikke har en speciel favorit, som hun håber at danne par med:

»Jeg har ingen ønsker. De er skide dygtige, søde og sympatiske allesammen. Han skal bare være høj, for jeg er også selv høj. Jeg er faktisk 178. Og så kommer der jo også lige et par hæle på. Men uanset hvad, så er jeg sikker på, at det bliver fest, lige meget hvem jeg skal danse med.«

Men selvom Vicky Knudsen glæder sig, så gemmer der sig også en lille frygt inde i hende. Ikke nok med, at hun frygter at ryge ud som den første, så frygter hun også, hvordan hun vil reagere på dansegulvet, når det virkelig gælder:

»Jeg frygter virkelig, hvis klappen går ned midt på dansegulvet. Det ville jo være virkelig nederen. Men det er også der, jeg tænker, at man har en dansepartner, der bare forsøger at danse videre. Så kan det være, at man selv glemmer, at klappen gik ned,« afslører den kommende danser.

Selvom den kommende nydanser først fortalte, at hun nok nærmere var spændt og ikke nervøs for sin kommende deltagelse, så indrømmer hun alligevel, at hun nok godt kunne blive lidt nervøs:

»Jeg bliver nok nervøs, når det virkelig gælder, og man bare gerne vil huske alle trinene. Når jeg er på TV eller i radioen, så er det jo for det meste om noget, jeg ved noget om, og selv hvis jeg ikke gør, så kan jeg hurtigt fortælle om noget andet. Men det kan man jo ikke rigtig gøre på et dansegulv. Så jeg bliver helt sikkert nervøs, når det først gælder,« afslører den kommende danser og fortsætter:

»Jeg tror, det bliver en udfordring. Jeg er konkurrencemenneske og rimelig stædig og målbevidst, hvis der er noget jeg gerne vil lære. Så det håber jeg er en force. Men igen. Når man ikke har prøvet det før, så ved man jo ikke, hvordan det kommer til at gå. Jeg vil dog mene, at jeg har rimelig meget rytme i kroppen, men det kan jo være, at jeg bliver modbevist,« siger Vicky Knudsen og bryder igen ud i latter.

Vicky Knudsen skal dyste mod 11 andre nydanserne, og der er allerede sat navn på seks af dem:

Det er sangeren Wafande, skuespilleren Merete Mærkedahl, sangerinden Hilda Heick, tv- og radiovært Sara Bro og skuespiller Albert Rosin Harson og skuespilleren Janus Nabil Bakrawi.

Programmet vil løbe frem mod juleferien, hvor finalebraget finder sted. Hvordan den kommer til at forløbe er endnu uvist grundet corona.