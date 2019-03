'Vi er bare mænd'-deltagerne har haft kræft helt tæt inde på livet.

Rasmus Billing Birnbaum har kastet sig over et nyt indsamlingsprojekt, efter han sidste år gennemførte en stor indsamling af blandt andet fodboldudstyr til afrikanske børn. Den tidligere ‘Singleliv’-deltager afholder den 5. april Støtteshow 2019 på Rosie McGee`s i København, hvor hele den danske realitybranche er inviteret til en stor fest, og denne gang samler han ind til Knæk Cancer.

Numse-Rasmus har i den forbindelse fået støtte fra en stor del af den danske realityverden, hvor en række realitydeltagere har meldt sig som protektorer for projektet.

En af dem er Andy fra TV3-serien ‘Vi er bare mænd’.

»Jeg har valgt at støtte Knæk Cancer, da jeg mener, det er en djævelsk opfindelse. Der er ikke nogen af os, der er sikret. Det er en sygdom, der kan ramme os alle, og jeg mener, at man bør sætte alt ind for at finde den ultimative kur.«

Andy har også selv har sygdommen helt tæt ind på livet.

»Jeg mistede min mor, da jeg var 32 år. Hun blev ramt af kræft i bugspytkirtlen. Hun var dog allerede som 28-årig ramt af livmoderhalskræft. Jeg har mistet to mostre på min mors side til henholdsvis lymfekræft og svulst i hjernen, og min morfar var ramt af lymfekræft og min mormor af akut leukæmi,« siger han og fortsætter:

»Derudover har jeg endnu en moster, der har haft hudkræft, en onkel med prostatakræft og en kusine med celleforandringer, så jeg har haft sygdommen særdeles tæt på kroppen. Derfor mener jeg, det er den vigtigste ting at støtte. Jeg har altid sagt, at hvis der var noget, jeg skulle gå ind i omkring velgørenhed, så var det klart kampen imod cancer.«

“Jeg ønsker det ikke for min værste fjende”

Andy er dog ikke den eneste fra TV3-programmet, der har valgt at støtte op.

»Jeg støtter Knæk Cancer, da jeg har både familie og venner, som har været meget syge af kræft, hvoraf nogle af dem er døde af det. Det er en forfærdelig sygdom, som jeg ikke ønsker for nogen,« fortæller Heino fra ‘Vi er bare mænd’.

Også Jacob har haft sygdommen helt tæt inde på livet.

»I november 2018 mistede jeg min morfar til kræft, og det forløb, som han gennemgik, ønsker jeg ikke for selv min værste fjende. Når jeg tænker på, at der hvert år er en masse mennesker, der gennemgår det samme, bliver jeg ked af det. Ked af det helt inde i mit hjerte,« siger han og fortsætter:

»Hvis jeg på nogen måde kan være med til at gøre selv den mindste forskel i kampen imod den uretfærdige, modbydelige og ondskabsfulde sygdom kræft, så vil jeg være virkelig taknemmelig. Jeg tror på, at det virkelig er vigtigt, at vi allesammen står sammen, og derfor vil jeg rigtig gerne være protektor.«

Mistede mor til kræft

Også Martin og Jack fra ‘Vi er bare mænd’ er blandt dem, der har valgt at støtte op om Rasmus’ projekt.

»Jeg vil gerne støtte med op om det, da jeg som 16-årig mistede min mor til cancer. Det var skam hårdt at miste min mor, og derfor vil jeg gerne kæmpe for andre,« siger Martin.

»Jeg synes, det er rigtig vigtigt at gøre, hvad man kan for andre. Man ved aldrig, hvornår det er en selv, der har brug for hjælp og støtte. Min mormor har også lige fået kræft i munden, så for første gang i mit liv kan jeg se, hvordan det er for dem, der er ramt af cancer. Jeg vil rigtig gerne støtte sådan en god sag og gøre alt, hvad jeg kan for at hjælpe til, hvor der er brug for det,« siger Jack.

Hvis du ønsker at være en del af Støtteshow 2019 kan du læse mere om det her, og hvis du bare ønsker at støtte projektet og donere penge direkte til Knæk Cancer, kan det gøres her.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk