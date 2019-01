James Bond med babe? Næ, det er såmænd John Travolta med sin datter.

Filmstjernen Joh Travolta overraskede mange, da han forleden offentliggjorde et nyt billede af sig selv og sin datter.

I et opslag på Instagram ønskede han for få dage siden sine mange følgere 'godt nytår' og skålede samtidig - på ægte James Bond-maner - i Martini sammen med datteren Ella Bleu.

Men det var ikke den smukke 18-årige kvinde, der løb med opmærksomheden, men derimod Travoltas nye skaldede frisure.

Vis dette opslag på Instagram I hope everyone had a great New Year! Et opslag delt af John Travolta (@johntravolta) den 6. Jan, 2019 kl. 3.08 PST

Med ansigtet lagt i alvorlige folder ønskede han 'godt nytår.'

'Jeg håber, at alle har haft et godt nytår!' skrev han.

Lige siden de legendariske 70'er-film 'Saturday Night Fever' og 'Grease' har de lange, tilbagestrøgne lokker været en vigtig del af den nu 64-årige Travoltas image.

Netop derfor vækker den nye stil måske også ekstra meget opsigt.

Olivia Newton-John og John Travolta i film-hittet 'Grease'. Foto: UKENDT Vis mere Olivia Newton-John og John Travolta i film-hittet 'Grease'. Foto: UKENDT

At dømme efter reaktionerne på Instagram kan følgerne dog godt lide Travolta som kronraget.

'Wow, det klæder dig virkeligt at være skaldet. Vovet gjort, Travolta, men du gjorde noget, som kunne være gået helt galt, rigtig godt,« skriver en af dem som kommentar.

'Herregud, søde. Bliv ved at være skaldet. Det klæder dig virkelig,' mener en anden.

Ikke alle er dog lige begejstrede.

'Kan ikke sige, at jeg er vild med dit nye 'look.' Jeg kunne bedre lide det, du havde før. Forandringer i hårpragten kommer med alderen, men der findes så mange måder at håndtere det på i dag,' mener en mere kritisk fan.

John Travolta, hans kone Kelly Preston og deres to børn Ella Bleu Travolta og Benjamin Travolta. Foto: LOIC VENANCE Vis mere John Travolta, hans kone Kelly Preston og deres to børn Ella Bleu Travolta og Benjamin Travolta. Foto: LOIC VENANCE

Det er dog ikke første gang, Travolta lader sine berømte lokker falde. TIlbage i 2010 barberede han sig i forbindelse med rollen som Charlie Wax i filmen 'From Paris with Love.'

Udover datteren Ella Bleu på 18 har Travolta den otte-årige søn Benjamin med sin hustru, skuespilleren Kelly Preston.

I 2009 deres de deres ældste søn, den 16-årige Jett Travolta, som led af sygdommen Kawasaki Disease, der akut angriber blodkar og hjerte.