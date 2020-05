Beyonce, Justin Bieber, Marc Jacobs, Demi Lovato, LeBron James, Gigi Hadid, 50 Cent, Madonna...

Alle er de amerikanske A-liste-navne. Alle råber de nu op i kølvandet på George Floyds død. En død, der har givet debatten om racediskrimination nyt liv i USA.

'Dette må stoppe! Det gør mig helt dårlig. Det gør mig vred, at denne mand er død. Det gør mig ked af det. Racisme er ondt. Vi er nødt til at bruge vores stemmer. Undskyld, George Floyd,' skriver Justin Bieber på Instagram som reaktion på sagen.

George Floyd trak vejret for sidste gang mandag. Da han drog sit sidste suk, lå han på asfalten og havde en betjents knæ presset mod halsen. George Floyd blev 46 år. Han var afroamerikaner.

George Floyd. Foto: DARNELLA FRAZIER Vis mere George Floyd. Foto: DARNELLA FRAZIER

'Black lives matter' bliver der skrevet igen og igen. På skilte, bannere og de sociale medier.

På sidstnævnte har blandt andre sangerinden Demi Lovato brugt ordene i et opslag, hvor hun opfordrer folk til at sige fra over for racediskrimination.

'Dette er ikke okay, og det vil ikke ophøre, før alle gør deres. Særligt hvide mennesker,' skriver hun og henviser til, at man ikke skal lade være med at råbe op omkring forskelsbehandling, bare fordi emnet er følsomt.

'Virkeligheden er den, at indtil dette stopper fuldstændig, vil det afroamerikanske samfund være i fare. Gør noget. Dette involverer også dig.'

Et opslag delt af Demi Lovato (@ddlovato) den 26. Maj, 2020 kl. 7.08 PDT

Teksten er ledsaget af tre billeder. Et, hvor der på sort baggrund er skrevet 'Black lives matter'. Et, der forestiller en tegning af George Floyd. Et, hvor der – igen på sort baggrund – står skrevet:

'Jeg er træt af at skrive 'hvil i fred'. Jeg ville ønske, sorte mennesker kunne leve i fred.'

Budskabet går igen og igen og igen overalt på de sociale medier. Musikere såvel som skuespillere og sportsstjerner bruger deres platforme til at kræve forandring.

Særligt er der fokus på politidrab af sorte mennesker. Et fænomen, som jævnligt har fået folk i gaderne for at kritisere politiet.

Et opslag delt af Madonna (@madonna) den 27. Maj, 2020 kl. 5.11 PDT

Madonna er blandt dem, der uden at lægge fingrene imellem udtrykker sin vrede over politiet.

'Indtil vi har bekæmpet racisme i USA, bør ingen kunne bære våben. Slet ikke betjente. Gud velsigne dig, George Floyd. Jeg er så ked af det på dine og din families vegne. Og for alle de meningsløse drab, der er blevet begået før dit,' skriver verdensstjernen i et opslag, der fortsætter:

'Stopper det nogensinde? Det håber jeg, ved gud. Indtil da: Fuck politiet. Ja, det sagde jeg. Jeg er ikke interesseret i at være politisk korrekt. Jeg er interesseret i retfærdighed.'

Retfærdighed var også, hvad Colin Kaepernick eftersøgte, da han i 2016 vakte furore, fordi han forud for en amerikansk fodboldkamp nægtede at rejse sig, da nationalsangen blev spillet.

Et opslag delt af LeBron James (@kingjames) den 26. Maj, 2020 kl. 4.38 PDT

Det var den amerikanske fodboldspillers egen personlige protest mod det, han opfatter som systematisk diskrimination af den sorte befolkning i USA.

Protesten kostede ham karrieren, men er i dag et billede på det oprør, der konstant ulmer i landet. Og det er da også det billede, LeBron James bruger i sit opslag om George Floyd.

Her deler han det næsten ikoniske billede af den knælende fodboldspiller side om side med billedet af den 46-årige mand, der bliver presset mod asfalten af en betjent.

'Forstår I det nu, eller er det stadig sløret for jer?' skriver han retorisk med henvisning til Colin Kaepernicks motivation for at nægte at rejse sig.