'Fifty Shades of Grey'-stjernen Jamie Dornan havde fire dage tilbage af sin coronakarantæne på et hotel i Australien, da han fik en forfærdelig nyhed.

Hans far, Jim, var død med covid-19, mens han var indlagt på et hospital i Dubai, hvor han skulle have en knæoperation. Nu sætter skuespilleren ord på tabet.

»Det har af mange grunde været en brutal tid for mange mennesker. Vi prøver alle bare at holde fast og komme ud på den anden side – forhåbentlig med vores forstand intakt,« siger den 39-årige skuespiller til The Sun.

Han kalder 2021 det »værste« og »hårdeste« år i sit liv efter tabet af faderen i marts.

Sorg er bestemt ikke et fremmedelement i Jamie Dornans liv.

Allerede som 16-årig mistede han sin mor, Lorna, til bugspytkirtelkræft.

»Jeg har, både tidligere i mit liv og nu, mødt stor sorg og tab,« fortæller Jamie Dornan.

Efter morens død gav faren sin søn et råd:

»Du må ikke lade dette blive det, der definerer dig,« sagde han.

Opvæksten i irske Belfast har også været med til at gøre skuespilleren modstandsdygtig over for livets modgang.

Heriblandt den store mængde kritik og latterliggørelse, han mødte efter filmatiseringen af 'Fifty Shades of Grey'-bøgerne.

»Jeg har altid været i stand til at styre, hvornår jeg skal gå op i noget, og hvornår jeg skal være ligeglad, så det var jeg klædt på til,« forklarer han.

»Der er en modstandsdygtighed i mænd og kvinder fra Belfast. Det, som jeg synes er bemærkelsesværdigt ved folk fra det nordlige Irland, er vores humor, som jeg tror, vi er nødt til at have for at komme igennem nogle af de ting, vi alle har måttet leve med.«