Et kritisk spørgsmål fra en fan har fået verdensstjernen Shawn Mendes til at indrømme, at han har begået en fejl.

Popstjernen Shawn Mendes har erkendt at nogle opslag, han lavede, inden han blev berømt, er stødende.

Det var ved en spørgerunde med fans, at en af de fremmødte spurgte ind til den 21-årige stjernes opslag, som indeholder racistiske kommentarer.

Mange af hans fans er dog ikke helt imponerede over den måde, som stjernen har svaret for sig.

so why did i expect shawn mendes to know better than to begin his response to his past online racist fuckery w/ “i just think that, a lot of things need to be moved on from...” when he’s never addressed it? than go on to blame his friends for every single post made? lol yall.. pic.twitter.com/pK6axvMvCl — alexi (@_loveisking) August 21, 2019

Mendes har angiveligt skrevet op til tre kommentarer på Instagram, hvor han har skrevet indhold, som nogen har fundet stødende.

I en af hans opdateringer har han skrevet:

'En almindelig dag med min nigger Kareem.' I et andet tweet skriver han til sin veninde:

'Jeg kan se 'din sorte side' komme frem, Lauren'

Nu er der dog flere af stjernens fans, som er utilfredse med den måde, han har undskyldt. De mener, han skyder skylden over på andre.

'Ja, selvfølgelig. Mange ting skal man bare fjerne sig fra, men jeg mener også, at de ting, som I så, var fordi, jeg havde venner, da jeg var 14, som ville tage min telefon og lægge ting op med dem selv, fordi de syntes, det var sjovt, at jeg havde omkring 2000 følgere, og det var en stor ting, og så lagde de ting op ad dem selv og på tidspunktet tænkte jeg slet ikke over det,' skriver han og fortsætter:

'Jeg havde ingen anelse om, at jeg ville få 50 millioner følgere, hvilket ikke gør det bedre. Men øhm, jeg undskylder totalt for alt stødende, som jeg har sagt tidligere, men når det så er sagt, Så synes jeg ikke, det er min personlighed.'

Det er især hans udtalelse om, at man bør lægge kommentarerne bag sig, og at han desuden bebrejder sine venner, som gør, at folk er kritiske overfor Mendes.