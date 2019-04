Verdensstjernen Pink har været vant til at dele billeder af sine børn og sit familieliv på Instagram.

Men nu har den 39-årige sangerinde fået nok.

Under et besøg hos Ellen DeGeneres i The Ellen Show fortæller Pink, at hun efter en mængde grove kommentarer har besluttet sig for at fjerne sin børn helt fra sociale medier.

I The Ellen Show forklarer sangerinden, at hun havde delt et billede af sin to-årige søn Jameson Moon under en familieferie.

På billedet havde sønnen ingen ble på, og det fik tilsyneladende mange Instagram-brugere til at fare til tasterne med kritiske kommentarer.

Pink fortæller, hvordan flere skrev, at de slet ikke forstod, hun kunne dele sådan et billede, mens nogle endda foreslog, at man burde ringe til myndighederne.

Kommentarerne var så grove, at Pink fik en helt fysisk reaktion.

»Jeg græd så meget bagefter, for jeg kan godt lide at dele min familie, de er det, jeg er mest stolt af. Jeg er mere stolt af mine børn end noget andet, jeg har gjort i hele mit liv, og nu vil jeg ikke dele dem mere, jeg vil ikke gøre det. Jeg kommer ikke til at dele billeder af dem længere,« siger Pink i The Ellen Show.

Pink med sin mand Carey Hart og deres to børn Willow og Jameson på Hollywood Walk of Fame. Foto: MIKE BLAKE Vis mere Pink med sin mand Carey Hart og deres to børn Willow og Jameson på Hollywood Walk of Fame. Foto: MIKE BLAKE

Hun har med sin mand Carey Hart sønnen Jameson på to år og datteren Willow på syv år.

Dengang, da de mange grimme kommentarer kom, valgte Pink også at dele et billede og svare de mange kritikere igen.

»Som en normal mor på stranden så jeg ikke engang, at han tog sin ble af. Jeg slettede billedet, fordi I er fucking ulækre. Og nu slukker jeg for kommentarer og ryster på hovedet over tilstanden på sociale medier og blandt tastaturkrigere og al den negativitet I bringer ind i folks liv. Der er noget seriøst galt med mange af jer derude,« skrev Pink dengang.

Det var langt fra første gang, Pink modtog kritiske kommentarer efter en deling af et billede af sine børn, og nu er konklusionen altså blevet helt at fjerne børnene fra det sociale medie.

Vis dette opslag på Instagram There’s something seriously wrong with a lot of you out there. Going off about my baby’s penis? About circumcision??? Are you for real? As any normal mother at the beach, I didn’t even notice he took off his swim diaper. I deleted it because you’re all fucking disgusting. And now I’m turning off my comments and shaking my head at the state of social media and keyboard warriors, And the negativity that you bring to other people’s lives. There is something seriously wrong with a lot of you out there. Smfh. Here’s a picture of the pelican we obviously caught and abused for hours before dangling baby penis in its face. Et opslag delt af P!NK (@pink) den 31. Mar, 2019 kl. 9.49 PDT

Pink er kendt for at forsvare sine børn i mange situationer.

Tilbage i 2017 blev sangerinden overrakt en hæderspris ved Michael Jackson Video Vanguard Award. Her brugte hun taletiden til at give en vigtig besked til sin seks-årige datter, der havde fortalt sin mor, at hun følte sig grim. Datteren havde blandt andet sagt, at hun følte sig som den grimmeste pige, hun kendte, fordi hun med egne ord lignede en dreng med langt hår.

Det fik Pink til at sende følgende besked til sin datter:

»Lille skat, vi ændrer os ikke. Vi tager gruset og muslingeskallen og skaber en perle. Og vi hjælper andre med at forandre sig, så de oplever andre former for skønhed,« sagde Pink dengang og fremhævede blandt andre David Bowie, Freddie Mercury og Annie Lennox som forbilleder for det androgyne.