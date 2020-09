Et yngre medlem af den velhavende Streep-familie er kommet i politiets søgelys efter voldelig adfærd.

Charles Streep hedder manden – der er nevø til stjerneskuespilleren Meryl Streep – er blevet anholdt og sigtet for at have udøvet vold og begået en hadforbrydelse, en såkaldt hate crime.

Forbrydelsen er begået mod en kun 18-årig mand, David Peralta.

Det skriver en lang række amerikanske medier, såsom Fox News og Page Six.

David Peralta her fotograferet i sin sygeseng efter overfaldet. Foto: The Law Offices of Edmond C. Cha Vis mere David Peralta her fotograferet i sin sygeseng efter overfaldet. Foto: The Law Offices of Edmond C. Cha

De voldelige hændelser skete tilbage den 27. august på en parkeringsplads i bydelen East Hampton i New York.

David Peralta og hans kæreste var ude at køre, da de var tæt på at ramme ind i bil. En bil, hvor Charles Streep sad bag rattet. Ifølge Peraltas advokat hævder, at det førte til kraftig udveksling mellem parterne, mens bilerne fortsat var i bevægelse.

Efterfølgende skulle Charles Streep have kørt over for rødt lys og lavet en u-vending.

Charles Streep fik fat i David Peralta, hev ham ud ad bilen, tog ham op i et kvælergreb og smed ham på asfalten under dem begge. Den unge mand blev hastet til hospitalet, hvor lægerne konstaterede en alvorligt hovedtraume og en flænge i sit kranium.

Udover voldsepisoden forsøger Peraltas advokater også at få Streep dømt for hadforbrydelse.

Charles Streep er anklaget for at have hånet David Peralta for hans latinamerikanske rødder i Ecuador – selv er Peralta født og opvokset i USA.

»Vi finder det meget ironisk, at Charles Streep, hvis familie heriblandt hans berømte tante påstår at sympatisere med immigranter og folk fra arbejderklassen alle steder, har udløst dette voldsomme og racistiske angreb mod en uskyldig hårdtarbejdende ung mand,« har Paraltas advokat, Edmond Chakmakian udtalt.

David Peralta har selv udtalt sig i sagen over for Daily Mail. Her beskriver han også de racistiske råb, som han har svært ved at forstå.

Meryl Streep har vundet adskillige filmpriser, herinder tre Oscar-statuetter. Foto: FLAVIO LO SCALZO Vis mere Meryl Streep har vundet adskillige filmpriser, herinder tre Oscar-statuetter. Foto: FLAVIO LO SCALZO

»Jeg fortjener ikke det her. Han brugte en masse racistiske udtryk, bare fordi jeg er latinamerikansk. Jeg ved bare ikke, hvad det har med noget at gøre.«

»Jeg ved ikke, hvorfor jeg skulle udsættes for det, eller hvorfor det skete.«

David Peralta blev udskrevet fra hospitalet en uge efter sin operation. Han er lige nu stærkt afhængig af medicin, og udgifterne hertil er allerede løbet op i mere end 80.000 dollar.

Charles Streep blev løsladt mod kaution på 5.000 dollar. Han skal i retten på en endnu ukendt dato, hvor han skal stå over for anklagerne mod sig.