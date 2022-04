Til sommer kommer den verdenskendte hollandske dj Tiësto til Danmark.

Men det er ikke det eneste gode, der sker i musikerens liv.

Han skal nemlig også være far igen.

Det har han offentliggjort på sin Instagram med en video af sig selv og konen, Annika Backes, hvor han kysser maven og skriver:

'Jeg skal have endnu en baby med mit livs kærlighed.'

Tiësto, som hedder Tijs Michiel Verwest, og Annika Backes blev gift i 2019, og allerede året efter blev de forældre til datteren Viola Margreet Verwest.

Og parret må siges at være et godt eksempel på, at kærlighed ikke kender nogen alder, for der er hele 28 års aldersforskel mellem de to.

Tiësto er nemlig 53 år gammel, mens hans kone er 25 år.

Dj'en er en af de største, hvis ikke ligefrem den største, inden for sit felt.

Ifølge DJ Magazine har Tiësto fastet en fast del af top-5 over verdens bedste dj's i to årtier nu.

Han har 30 års erfaring i branchen og har i løbet af den leveret et hav af hit, ligesom det er blevet til utallige samarbejder med navne som Coldplay, Selena Gomez og Kygo.

Det er festivalen AiaSound, som løber af stablen i København 11. til 13. august, som har haft held til at få Tiësto på plakaten.