For første gang i næsten otte år er den tidligere 90er-barnestjerne Jonathan Taylor Thomas pludselig dukket op i offentligheden.

Han blev verdensberømt, da han spillede med i serien 'Ti tommelfingre' som barn. Jonathan Taylor Thomas, der i dag er 39 år, blev opdaget af nogle fotografer, da han luftede sine to hunde i Los Angeles for ti dage siden.

Jonathan Taylor Thomas forlod Hollywood, da hans karriere var på højdepunktet. Han gik nemlig under jorden i 2013, hvor han netop havde været en del af komedieserien 'Last Man Standing'.

Han fortsatte med småroller i forskellige amerikanske serier, men optrådte aldrig i offentligheden.

Jonathan Taylor Thomas Photographed for the First Time in Years During Rare Outing in L.A. https://t.co/LqZELY6gB2 — People (@people) July 1, 2021

Han var blandt andet med i serierne 'The Simpsons', 'Smallville' og 'Ally McBeal'. Dog i alle tilfælde som gæsteoptræden.

Flere udenlandske medier, herunder People, ET Online, E! News og Us Magazine, har offentliggjort de nye billeder af ham, hvor han gemmer sig under en sort hættetrøje og en blå kasket.

»Jeg havde arbejdet uden pauser, siden jeg var otte år gammel. Jeg ville gå i skole, rejse og tage en lille pause,« fortalte han til People, kort før han meldte sig helt ud af den offentlige kendisverden.

Han fortalte også, at kendislivet aldrig havde tiltalt ham. Han var ikke interesseret i magasinforsider og tv-interview.