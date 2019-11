Når det danske fodboldlandshold mandag møder Irland i en afgørende kvalifikationskamp, er der nok mange danskere, der håber på en gentagelse af VM-playoffkampen tilbage i 2017.

Det er dog ikke tilfældet for den irske popstjerne Nicky Byrne fra boybandet Westlife, der stadig i dag er vred på Christian Eriksen, der scorede hattrick i den afgørende 5-1-sejr i Dublin.

Da B.T. møder Nicky Byrne sammen med resten af Westlife på et hotelværelse i det centrale London, er stemningen egentlig god og løssluppen.

Lige indtil Nicky Byrne tilsyneladende husker den skæbnesvangre fodboldkamp - og Christian Eriksens andel i den danske sejr.

Shane Filan, Mark Fehily, Kian Eggers og yderst Nicky Byrne. Foto: FELIPE TRUEBA Vis mere Shane Filan, Mark Fehily, Kian Eggers og yderst Nicky Byrne. Foto: FELIPE TRUEBA

»Må jeg lige sige til alle i Danmark og til Christian Eriksen: Tak, fordi du knuste irske hjerter og smed os ud af VM-kvalen her for to år siden,« lyder det fra en skuffet Nicky Byrne.

Han var den aften, den 14. november 2017, på stadion i Dublin for at overvære kampen med sine tre børn, Rocco, Jay og Gia.

Nicky Byrne bærer særligt nag til Christian Eriksen, da han med et hattrick i kampen var hovedårsagen til, at Danmark slog Irland - og slog luften ud af popstjernen og hans børn.

»Det ødelagde virkelig mit liv. 5-1 i Dublin. Jeg var der med mine børn, og du, Christian Eriksen, sendte dem hjem grædende,« siger Nicky Byrne og tilføjer:

Christian Eriksen løber mellem Irlands Shane Duffy og Stephen Ward i VM kvalifikationskampen mellem Irland-Danmark på Aviva Stadion i Dublin. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Christian Eriksen løber mellem Irlands Shane Duffy og Stephen Ward i VM kvalifikationskampen mellem Irland-Danmark på Aviva Stadion i Dublin. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg er sikker på, I alle festede i Danmark, og det var sikkert sjovt. Men det var som en begravelse i Irland!«

Han smiler, mens han raser mod Christian Eriksen direkte til kameraet, men den store skuffelse og passionen for fodbold er ægte nok.

Nicky Byrne har nemlig, udover sin mangeårige karriere i boybandet Westlife, også haft en karriere som professionel fodboldspiller.

Fra 1995 til 1997 var den irske popstjerne målmand i den engelske fodboldklub Leeds. Hans kontrakt udløb i 1997, og herefter blev han i 1998 en del af popgruppen Westlife.

Nicky Byrne på fodboldbanen under en velgørenhedskamp for Unicef i 2010. Foto: ANDREW YATES Vis mere Nicky Byrne på fodboldbanen under en velgørenhedskamp for Unicef i 2010. Foto: ANDREW YATES

Siden har fodbold veget pladsen for musikken, og siden Westlife udsendte gruppens første single i 1999 solgt mere end 55 millioner albums på verdensplan.

Blandt popgruppens største hits er sange som ‘World of our own’, ‘Flying without wings’ og ‘When you’re looking like that’.

Westlife valgte at stoppe i 2012, men sidste år annoncerede gruppen en gendannelse i anledning af boybandets 20-årsjubilæum.

I den forbindelse har popgruppen været på en Europa- og Asien-turné, og til august lægger Westlife vejen forbi Viborg og giver koncert til arrangementet ‘Domkirken Rocker’.