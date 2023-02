Lyt til artiklen

Den verdensberømte britiske sanger Sam Smith har fået en hel del opmærksomhed efter dette års Brit Awards.

På grund af sin ankomst til showet.

Eller rettere; hvordan artisten så ud ved ankomsten til musikshowet, der løb af stablen lørdag.

Den 30-årige sanger mødte således op iført en sort, oppustelig latexdragt med oppustede skulderpuder og ben, som er designet af designeren Harri. Og dertil matchende, sorte, højhælede sko.

Sådan så Sam Smith ud i det oppustelige latex-outfit, han var iklædt ved ankomsten til Brit Awards. Foto: Andy Rain/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Sådan så Sam Smith ud i det oppustelige latex-outfit, han var iklædt ved ankomsten til Brit Awards. Foto: Andy Rain/EPA/Ritzau Scanpix

Det skriver flere internationale medier, herunder New York Post og Sky News.

Sam Smiths outfit er allerede blevet genstand for flere memes på sociale medier. Og en hel del debat.

For ikke alle er lige vilde med sangerens særprægede, men meget iøjnefaldende påklædning.

»Der er vist en, der er desperat efter at få opmærksomhed,« lyder det fra en bruger på Twitter.

En anden bruger synes, Sam Smith lignede en 'brændt kylling'.

Sam Smith turning up to the brits like a burnt chicken pic.twitter.com/I3rZxn8Q9P — Shorty (@ShonaMcLean86) February 11, 2023

I løbet af Brit Awards indtog Sam Smith også scenen sammen med den tyske sangerinde Kim Petras, hvor de spillede deres fælles hit 'Unholy'.

Musikvideoen til sangen blev hurtigt en kæmpe dansetrend på TikTok, da den udkom sidste efterår.

Her ses Sam Smith under sin optræden på scenen ved Brit Awards. Foto: Neil Hall/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses Sam Smith under sin optræden på scenen ved Brit Awards. Foto: Neil Hall/EPA/Ritzau Scanpix

Derudover er Sam Smith kendt for ballader og hits som 'Stay With Me' og 'I’m Not The Only One'.

Sam Smith var nomineret i to kategorier, men måtte gå tomhændet hjem fra Brit Awards.