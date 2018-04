Den engelske sanger Sam Smith var tilsyneladende lige så begejstret for Danmark, som hans danske fans var for hans koncert. I hvert fald sendte han sent søndag en kærlig hilsen til vores hovedstad, da han i et tweet kort og godt skrev:

'I want to live in Copenhagen.' (Jeg vil bo i København, red.)

Teksten blev ledsaget af et foto, hvor stjernen sidder afslappet på en klapstol i sommertøj og solbiller med et glas i hånden.

Få timer før koncerten i Royal Arena fredag aften blev Sam Smith spottet i Nyhavn, hvor han gik rundt og tog billeder og filmende med sin mobil, som var han en helt almindelig turist. Flere af hans optagelser uploadede han live på sin instagram-profil i sin 'story'.

Og meget kan altså tyde på, at han kunne lide, hvad han så.

Hans positive hilsen til København, blev straks hilst velkommen af fans, som gerne ville have, at han blev i byen.

Sam Smith for begyndere: Sam Smith kan beskrives som 'Den mandlige Adele'. En engelsk soul-sanger med en kæmpe stemme, der siden debutalbummet 'In The Lonely Hour' fra 2014 har været førende indenfor dybfølt popmusik. Han skrev og sang i 2015 nummeret 'The Writings On The Wall' til James Bond-filmen 'Spectre' og udgav sidste år sit senste album 'The Thrill Of It All' som han for tiden er på verdensturné med.

Den 25-årige sanger kendt for hits som 'Too Good at Goodbyes' og 'Stay With Me'

Det var første gang, at Sam Smith var i Danmark. Han skulle egentlig have spillet på Northside festivalen i Århus for tre år siden, men fik problemer med halsen og måtte aflyse. Fans har derfor ventet med længsel på at få chance for at høre ham live på dansk grund, og fredagens koncert var da også udsolgt. At dømme efter anmeldelserne fik publikum præcis det, de kom efter.

Her kan du høre Sam Smiths seneste store hit 'Too Good at Goodbyes' fra albummet 'The Thrill Of It All':