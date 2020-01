Selvom man er kendt for at rime på vers og lave skandaler fra tid til anden, så kan man sagtens drømme om at forbedre sig.

Det må være konklusionen, efter at den amerikanske rapper Cardi B for nylig luftede tankerne om en mulig fremtid som politiker.

For i et opslag på det sociale medie Twitter skrev den 27-årige rapper, at det måske var der hendes fremtidige beskæftigelse lå.

'Jeg tror, jeg vil være politker. Jeg elsker virkelig regeringen, selvom jeg ikke er enig med regeringen,' skrev hun i opslaget.

I think I want to be a politician.I really love government even tho I don’t agree with Goverment — iamcardib (@iamcardib) January 12, 2020

Efterfølgende lagde Cardi B endnu et opslag op på det sociale medie, hvor hun gav udtryk for, at hun, ifølge hende selv, ville være i stand til at sidde i kongressen, hvis hun tog tilbage på skolebænken og blev fokuseret.

Det kan måske lyde som en strøtanke fra den 27-årige rapper med det borgerlige navn Belcalis Marlenis Almánzar, men opslagene kommer efter en periode, hvor Cardi B har involveret sig politisk på flere fronter.

Eksempelvis har rapperen offentligt udtrykt sin holdning til våbenlovgivningen i USA, hvor hun har været fortaler for at hæve aldersgrænserne for køb af våben, samt at stille krav til træning og mentale undersøgelser, inden det er muligt at anskaffe sig et våben.

Tilbage i august 2019 interviewede Cardi B sågar også den demokratiske politiker Bernie Sanders, der har annonceret, at han går efter at blive Demokraternes præsidentkandidat i dysten mod republikanernes Donald Trump ved det næste amerikanske præsidentvalg.

Er det en fremtidig politiker, vi ser her? Muligvis. Cardi B lader i hvert fald ikke til at være afvisende overfor idéen. Foto: SUZANNE CORDEIRO Vis mere Er det en fremtidig politiker, vi ser her? Muligvis. Cardi B lader i hvert fald ikke til at være afvisende overfor idéen. Foto: SUZANNE CORDEIRO

Og netop Bernie Sanders har været ude og byde Cardi Bs mulige skifte til politik velkommen.

»Cardi B er dybt bekymret over, hvad der sker i landet. Hun ved, hvordan det er at leve i fattigdom og at skulle kæmpe, og det vil være godt for hende at tage den erfaring med over i politik,« siger Bernie Sanders til det amerikanske medie TMZ.

27-årige Cardi B har på kort tid opnået stjernestatus i musikindustrien, hvor hun har haft succes med hits som 'I Like It', 'Bodak Yellow' og 'Please Me'. Rapperen er dog også kendt for at have trukket en stribe negative overskrifter.

Tidligere har hun været omtalt for i 2016 at have indrømmet, at hun havde bedøvet og bestjålet flere mænd. I øjeblikket er Cardi B anklaget for at medvirket til et overfald på to kvinder på en stripklub i New York tilbage i august.