Det er en underdrivelse at konstatere, at det har været en begivenhedsrig uge for verdensstjernen, Cardi B.

Fredag blev det foreløbige klimaks, da hun både var en tur i retten og derudover blev nomineret til hele fem Grammy-priser, blandt andet årets bedste album (Invasion of Privacy) og årets bedste sang (I like it).

Den kontrastfyldte dag kommer efter, at hun tidligere på ugen bekendtgjorde, at hun skal skilles fra rapperen Offset, som hun har et barn med.

Ifølge BBC blev resultatet af dagens retsmøde, at rapperen har fået et tilhold.

Cardi B mødte fredag op i Queens County Criminal Court i New York.

Hun må således ikke nærme sig eller kontakte de to kvinder, som hun er tiltalt for at have angrebet på en stripklub i New York i august.

Hændelsen fandt dengang sted på Angels Strip Club, hvor en konflikt opstod mellem to kvindelige bartendere og rapstjernen.

Ifølge anklagerne mod hende, begik hun et fysisk angreb, der involverede kast med flasker og stole.

Selve retsmødet var dog hurtigt overstået.

26-årige Cardi B er nomineret til fem Grammy-priser.

Cardi B fik lov til at forlade retten uden den kaution, som anklageren ellers ønskede.

Dommeren vurderede imidlertid, at der ikke er risiko for, at Cardi B vil forsøge undgå retsforfølgelse ved at udeblive fra retten.

Derfor undgik hun kautionen på 2.500 dollar.

Den 26-årige stjerne skal efter planen møde op i retten igen til januar.