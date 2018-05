Alderen sætter sine spor hos os alle.

Men det var alligevel chokerende for mange at se, hvor meget actionstjernen Jet Li har forandret sig de seneste år, da et nyt billede af ham for nylig begyndte at florere på sociale medier.

Her så den 55-årige skuespiller og kampsportsudøver, der er kendt fra film som ‘The Expendables’, ‘Romeo Must Die’ og ‘The One’, alvorligt medtaget ud og næsten ikke til at kende.

I am a fan of Jet Li. He is battling a thyroid disorder according to @tmz. Get well soon #JetLi pic.twitter.com/sGejcxjhUx — Dana White (@danawhite) May 21, 2018

Jet Li blev i 2010 diagnoseret med sygdommen hyperthyreose, der er en tilstand i skjoldbrudskirtlen, som påvirker alle kroppens organer og blandt andet medfører for højt stofskifte.

Mange fans har derfor frygtet, at den skaldede, aldrende og tilsyneladende svage mand på billedet var hårdt ramt af sin sygdom. Men sådan forholder det sig ikke ifølge actionstjernens agent.

»Han har haft hyperthyreose i næsten 10 år. Det er ikke livstruende, og han klarer sig,« siger Jet Lis agent, Steven Chasman, til Washington Post og tilføjer, at der simpelthen bare er tale om et dårligt foto.

Jet Li selv har siden beroliget sine fans på Facebook, hvor han i et opslag understreger, at han har det helt fint. Han er skaldet på billedet, fordi han har besøgt et buddhistisk tempel i Tibet.

‘Jeg vil gerne takke alle fans, som har bekymret sig for mit helbred. Jeg har det godt, og jeg føler mig ved godt helbred,’ skriver han i et opslag på Facebook.

Jet Li har tidligere udtalt sig om sin sygdom, og i 2013 stillede han spørgsmålstegn ved, om han kunne fortsætte sin karriere.

»Jeg har smerter, men jeg lider ikke. Jeg er glad,« sagde han til Associated Press ifølge Washington Post og tilføjede, at han tager medicin.

Det er da heller ikke mange roller, han har haft de seneste år. Han har medvirket i alle tre ‘Expendables’-film (2010, 2012 og 2014), men siden er det kun blevet til to roller, hvoraf den ene var en kortfilm. Tidligere har han indspillet op til fem film på et år.