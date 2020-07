Kvinden bag det verdensomspændende hit 'Savage', Megan Thee Stallion, er blevet skudt i foden.

Det skriver TMZ.

På Instagram skriver hun onsdag, hvad hun gik gennem tidlig søndag morgen lokal tid.

Her blev verdensstjernen og rapperen Tory Lanez bedt om at holde ind til siden af politiet i Los Angeles.

Tory Lanez. Foto: Mark RALSTON Vis mere Tory Lanez. Foto: Mark RALSTON

Tory Lanez blev arresteret for våbenbesiddelse.

»Søndag morgen fik jeg et skudsår i foden efter en forbrydelse, der var begået imod mig med det formål at udøve fysisk skade på mig.«

Stjernen vil ikke fortælle, hvem der skød hende, men hun har, ifølge hende selv, ikke gjort noget forkert.

»Jeg blev aldrig arresteret af politiet, og betjentene kørte mig til hospitalet, hvor jeg gennemgik en operation for at få fjernet kuglerne. Jeg er utroligt taknemmelig for at være i live, og det forventes, at jeg kommer mig fuldstændig, så jeg kan vende tilbage til mit liv og lave ny musik så hurtigt som muligt.«

TMZ skriver, at politiet i Los Angeles modtog flere anmeldelser om skyderier til en Hollywood Hills-fest natten til søndag, hvor sangerinden deltog. Om hun er blevet skudt til festen, melder historien ikke noget om.

Politiet har dog ikke forbundet Megan Thee Stallions skader med Tory Lanez' våbenbesiddelse.

Megan Thee Stallion, hvis rigtige navn er Megan Jovon Ruth Pete, er 25 år gammel.

Hendes sang 'Savage' blev et globalt hit efter, at den blev stor på mediet TikTok. I april udkom der et remix af sangen med Beyonce, der også er blevet et globalt hit.