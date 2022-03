Mandag aften gav den amerikanske komiker Louis C.K. en håndfuld af Danmarks største komikere en uforglemmelig oplevelse.

Den 54-årige verdensstjerne er for tiden på Europaturné, hvor turen blandt andet går forbi Royal Arena på Amager, og i den forbindelse fik han i weekenden pludselig lyst til at varme op foran et mindre 'intimt' publikum.

Derfor fik Louis C.K. sin norske kollega Daniel Simonsen, der er med ham rundt på turné, til at forhøre sig i det danske standup-miljø, og her fik de fat i den danske komiker Valdemar Pustelnik.

»Skandinaviske komikere, der optræder i udlandet kender som regel hinanden, og derfor kender jeg Daniel,« fortæller Valdemar Pustelnik.

»Daniel skrev til mig lørdag eftermiddag på Facebook, om der var et sted, Louis kunne komme og optræde, og det kunne vi nok godt finde ud af, tænkte jeg,« fortæller han videre.

Den danske comedy-klub Comedy Zoo var klar på at arrangere et spontant standup-show mandag aften, og det var samtidig heller ikke svært at få navne som Heino Hansen, Chrisitan Fuhlendorff og Linda P til at stille op.

»Det blev udsolgt på cirka otte timer. Jeg tror bare, de annoncerede det i Comedy Zoos nyhedsbrev, så det var gode trofaste kunder, der dukkede op,« fortæller Valdemar Pustelnik og tilføjer, at man i nyhedsbrevet holdt det hemmeligt, at Louis C.K. ville dukke op.

»Da Louis gik på scenen, var der mange blandt publikum, der tænkte 'what hvad sker der,« fortæller Valdemar Pustelnik og tilføjer:

Louis C.K. Foto: Brad Barket Vis mere Louis C.K. Foto: Brad Barket

»Der var jo også dem, der var kommet for Fuhlendorff, Heino og Warberg, som måske ikke helt ved, hvem Louis C.K. er, men der var mange, der var vildt begejstrede.«

Ud over Heino Hansen, Christian Fuhlendorff og Linda P optrådte Mikkel Klint Thorius og Thomas Warberg også på aftenen, og backstage fik de alle mulighed for at møde Louis C.K.

»Han var helt nede på jorden. Vi sad i en ring rundt om ham og fik lov helt afslappet at tale comedy med ham. Han havde overhovedet ingen nykker, men var bare en super cool fyr, der jo som komiker går op i det samme som os,« fortæller Valdemar Pustelnik, der som aftenens vært selv havde en stor aften.

»Jeg har været kæmpe fan siden hans første shows, så det var sgu meget fedt at kalde ham på scenen og trykke hans hånd,« fortæller han.

Louis C.K. med Valdemar Pustelnik backstage på Comedy Zoo. Foto: Privatfoto Vis mere Louis C.K. med Valdemar Pustelnik backstage på Comedy Zoo. Foto: Privatfoto

Louis C.K.s omdømme led i 2017 et knæk, da en række kvinder i forbindelse med den første MeToo-bølge anklagede ham for at have onaneret foran dem.

Han erkendte sin skyld og trak sig i en periode fra rampelyset, men siden er han begyndt at optræde igen.

Valdemar Pustelnik fortæller, at de snakkede kort med ham om det, men ellers var det ikke et emne, der fyldte på aftenen.

»Der har jo været mega meget ballade. Og han har fået et kæmpe hak over det. Jeg tror mange har det sådan, at det selvfølgelig ikke var i orden, men på et eller andet tidspunkt, skal man have lov til at arbejde igen. Så når han går på scenen og laver sit materiale, så handler det ikke om det.«

Louis C.K.s har tidligere optrådt i Danmark i 2016 da han fyldte Forum på Frederiksberg.

Han skulle i første omgang have lavet sit show i Royal Arena i 2020, men har på grund af coronakrisen måtte udskyde et par gange.