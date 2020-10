»Denne kræft får mig til at sætte pris på min dødelighed, sætte pris på forgængelighed.«

Sådan lyder det fra den Oscar-vindende skuespiller Jeff Bridges, der har delt et ærligt billede af sig selv, mens han modtager behandling for den kræftsygdom, som han i sidste uge afslørede, at han var blevet diagnosticeret med.

Det skriver People.

Den 70-årige amerikaner, der blandt andet er kendt fra filmene 'The Big Lebowski' og 'True Grit', fortalte i sidste uge, at han var ramt af lymfekræft.

I want to thank you all for reaching out during this time, it feels good getting all the well wishes and love! I’ll be sharing more updates on https://t.co/tndalVJNn0 pic.twitter.com/0hGh7gs1Dp — Jeff Bridges (@TheJeffBridges) October 29, 2020

På sin hjemmeside takker han nu for alle de hilsner og ønsker om god bedring, som han efterfølgende har modtaget.

Det er i den forbindelse, at han har delt billedet af sig selv, hvor han ses modtage behandling – og i samme ombæring sætter han ord på, hvad diagnosen har ændret for ham:

»Denne cancer-ting bringer følelser frem om det, der er dyrebart, om taknemmelighed og god, gammeldags kærlighed – og meget af det, i stor stil,« skriver han og fortsætter:

»Jeg føler så meget af det komme i min retning, og hold nu op, hvor jeg sætter pris på det. Det smitter, alt det her kærlighed, som en slags positiv virus.«

Videre skriver Jeff Bridges, at kræften har fået ham til at 'sætte pris på sin egen dødelighed'.

»Jeg forstår nu, at hvis jeg har noget, jeg gerne vil dele, så er det nu,« skriver han og henviser til links til blandt andet vigtigheden af at passe på naturen og klimaet og vigtigheden af at huske at stemme.

Privat er Jeff Bridges gift med Susan Bridges. De gav deres 'ja' til hinanden for 43 år siden i 1977.

Sammen har de tre døtre og to børnebørn.