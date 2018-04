Sangerindens tidligere manager har truet med sagsanlæg på grund af krænkelser af seksuel karakter.

Den amerikanske sangerinde Mariah Carey er endnu engang kommet i modvind. Og igen er det anklager for sexchikane, der rammer den 48-årige stjerne.

Mariah Careys tidligere manager Stella Bulochnikov truer i øjeblikket sangerinden med at sagsøge hende for sexchikane, skriver The Telegraph.

Ifølge Bulochnikov, der blev fyret som manager i november, har Mariah Carey ’gjort seksuelle ting’ og gået nøgen rundt i hendes nærvær.

Derudover har Bulochnikovs advokat også fortalt, at sangerinden er afhængig af alkohol, receptpligtig medicin og marihuana.

Ifølge underholdningsmediet TMZ afviser en repræsentant for Mariah Carey anklagerne og fortæller, at man vil forsvare sig og vinde en eventuel retssag, såfremt en sådan skulle opstå.

Det er ikke den første anklage for sexchikane, som Mariah Carey er udsat for. I november 2017 var en af sangerindens tidligere bodyguards ude med en lignende anklage. Anklagen lød på, at hun gik rundt i gennemsigtigt lingeri, mens hun også skulle have kaldt bodyguarden nazist, medlem af Ku Klux Klan og lignende ting.

Denne anklage er dog aldrig blevet til et officielt søgsmål.