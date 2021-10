I 2017 mødte YouTube-stjernen PewDiePie massiv kritik.

Det gjorde svenskeren, med det borgerlige navn Felix Kjellberrg, da han på sin YouTube-kanal delte en video, hvor der blandt andet var et klip med to mænd, som storsmilende holdt et banner med ordene 'Død over alle jøder'.

Det og otte andre lignende klip resulterede i, at PewDiePies kontrakt med Disneyselskabet Maker Studios blev ophævet. Det var – af åbenlyse grunde – ikke nemt at være ham det på givne tidspunkt, og det udmundede i, at han udviklede et alkoholmisbrug. Det fortæller han om i en video på sin populære kanal.

»Jeg drak whisky hver eneste dag. Jeg indså, at jeg var afhængig, da jeg prøvede at skære ned og mærkede, hvor svært det var,« siger han.

Med kritikken haglende ned over ham, blev stjernen ramt af både angst og stress – og det var lige netop det, han brugte alkoholen til at dulme.

»Det var først, da jeg havde arbejdet mig igennem følelserne, at det lykkedes mig at skære de ting fra,« fortæller PewDiePie i sin video.

Han håber på, at han med sin ærlige video kan inspirere andre til at se deres eventuelle afhængigheder i øjnene og søge hjælp for dem.

På trods af at have været i modvind for år tilbage, er PewDiePie fortsat en af verdens største YouTubere. Med 110 millioner abonnenter indtager han pladsen som den fjerde mest fulgte på platformen på verdensplan.