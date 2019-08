Det var en turbulent karriere, den tidligere pornostjerne Mia Khalifa for to år siden lagde på hylden.

Hun blev på kort tid verdenskendt for sine pornofilm, hvor hun var iklædt hovedbeklædningen hijab, men som også hurtigt resulterede i trusler fra Islamisk Stat.

Efter små tre måneder i branchen valgte hun derfor at skifte karrierespor.

I dag er hun stadig en af de mest populære navne i pornobranchen, men med berømmelsen følger også mange misforståelser og udfordringer, som hun nu sætter ord på i et opslag på det sociale medie Twitter.

Vis dette opslag på Instagram Honestly one of the toughest photo shoots I’ve ever done. Gallery was supposed to be 50 photos, but only 17 came out useable because I couldn’t stop eating the props and either had lettuce in my teeth, or one eye closed in the shots I MISS YOU, @blaisejoseph_, LETS SHOOT TOGETHER SOON PLEASE!!! #throwbackthursday #backincali Et opslag delt af Mia K. (@miakhalifa) den 18. Apr, 2019 kl. 9.42 PDT

Det er dog ikke alle hendes følgere, som nærer stor sympati for pornostjernen.

I opslaget skriver Mia Khalifa, at hun aldrig tjente store penge som pornostjerne.

For selvom millioner af mennesker har set hende nøgen, så har hun langt fra tjent millioner på det.

'Jeg tjente i alt omkring 12.000 dollars (80.000 kroner, red.) i industrien, og jeg så aldrig en øre igen efter det.'

Mia Khalifa har sidenhen arbejdet som tv-vært for en sportskanal og er med sine næsten 20 millioner følgere på de sociale medier også en stor internetpersonlighed.

Det er derfor også faldet mange for brystet, at hun skriver, hvordan hun næsten ikke tjente noget på sin pornokarriere.

'Den eneste grund til, at du har fået nogle af dine jobs efter porno, var fordi du havde lavet porno. Ingen vidste hvem du var, hvis ikke det var fordi, du havde sex foran et kamera. Prøv at ændre dit navn tilbage til dit fødselsnavn og se, hvor mange der så genkender dig.' skriver en af hendes følgere i kommentarsporet.

Samme budskab lyder fra en anden af hendes følgere: 'Helt ærligt. Opmærksomheden fra din karriere har givet dig titusinder (dollars, red.), siden du forlod branchen.'

En enkelt pornostjerne har også kritiseret Mia Khalifa for at udskamme den industri, som gav hende den platform, der i første omgang gjorde hende berømt.

'Hun bruger stadig sit porno-navn til at tjene penge. Hvis hun ikke tjente penge på det, ville hun ikke stadig bruge det,' skriver pornoskuespillerinden Leana Lee.

Mia Khalifa har siden taget til genmæle og forklaret, at hun ikke brokkede sig over sin løn, men blot opklarede nogle misforståelser om branchen og hende selv.

Den kendte pornostjerne trak overskrifter i Danmark for et år siden, da det kom frem, at hun havde fundet kærligheden i intet mindre end København.

Her var hun faldet for den svenske kok Robert Sandberg, der dengang arbejdede som souschef på Michelin-restauranten Kong Hans Kælder.