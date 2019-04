Modellen Emily Ratajkowski var med til designeren Marc Jacobs bryllup søndag aften, og her mødte hun op i en gul kjole lavet af danske designere.

Den polsk-amerikanske Emily Ratajkowski lagde billeder på Instagram fra brylluppet, hvor hun bar den solgule kjole lavet af designduoen Saks Potts, skriver Alt For Damerne.

Og det er ikke så få mennesker, som designerparret nu bliver eksponeret for.

Ratajkowski har nemlig 22,3 millioner følgere på det sociale medie Instagram. Over én million synes godt om et af portrætterne, som er lagt ud til offentligheden.

Congratulations @themarcjacobs @chardefrancesco wishing you many years of as much joy as you brought us last night!

Emily Ratajkowski blev bredt kendt i offentligheden, da hun medvirkede i musikvideoen til hittet 'Blurred Line', som musikeren Robin Thicke har lavet.

Her dansede hun letpåklædt rundt sammen med andre modeller.

Den 27-årige model har dog tidligere haft en dårlig oplevelse med offentligheden og nøgenhed.

Det har hun tidligere fortalt på Twitter.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Barbara Potts (@barbarapotts) den 23. Maj, 2017 kl. 8.31 PDT

Hun har nemlig været i kontrovers med fotografen Jonathan Leder.

Problemerne startede, fordi han har udgivet en bog med mere end hundrede billeder af Ratajkowski - enten nøgen eller meget sparsomt klædt.

Hun har kæmpet for, at kvinder for lov til selv at bestemme hvor og hvornår, de vil dele deres kroppe.

