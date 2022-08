Lyt til artiklen

Verdensstjernen Lily Collins har tilbragt sin sommerferie i det danske kongerige.

Sammen med sin bedre halvdel Charlie McDowell har hun besøgt flere danske byer.

»Klæd dig på til det liv, du ønsker! Og vi elsker livet i Rørvig, Danmark,« skriver Netflix-stjernen i et opslag på Instagram.

Her deler hun flere billeder af deres tur sammen med sine knap 26,9 millioner følgere.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Lily Collins (@lilyjcollins)

I løbet af de sidste par uger har parret delt flere billeder fra deres tur i Danmark, hvor de både har besøgt byerne Rørvig, Høje-Taastrup og København.

Desuden har ferien for de to turtelduer også budt på et besøg på den danske Michelin restaurant Noma.

»Tak Noma og René Redzepi« skriver Lily Collins i et andet opslag.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Lily Collins (@lilyjcollins)

Et glædeligt gensyn for parret, der også besøgte restauranten i 2021.

Lily Collins er skuespiller og er blandt andet kendt for sine roller i filmene 'The Blind Side' og 'Abduction' og Netflix-serien 'Emily in Paris.'