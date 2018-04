Hun er kendt for at værne om sit privatliv. Men nu åbner den canadiske sangerinde Shania Twain op om sin barndom, der angiveligt var præget af svigt, misbrug og overgreb.

Det var næsten umuligt at undgå at høre Shania Twains sange flyde ud af radioerne i 90'erne, hvor hun strøg til tops på hitlisterne verden over med sange som 'That Don't Impress Me Much' og 'Man! I Feel Like a Woman'.

Men så forsvandt hun. Fra den ene dag til den anden - indtil hun sidste år vendte tilbage.

I godt 15 år udgav hun ikke musik og holdt sig fra scenen. I et længere interview med The Guardian fortæller hun nu, at pausen i begyndelsen var frivillig, da hun fødte sin søn, men den endte med at blive meget længere af flere årsager.

Først blev hun bidt af en skovflåt, hvilket førte til, at hun fik Borreliose, der gik ud over hendes stemmebånd, så hun pludselig ikke længere kunne synge og ikke troede, det nogensinde ville blive muligt for hende at kunne synge igen.

Derefter blev hun i 2008 skilt fra sin mand, der også var hendes producer, efter det kom frem, at han havde haft en affære med en af hendes gode veninder.

Skilsmissen ramte hende hårdt. Først i 2011 åbnede hun op om det, hun gik igennem i tiden efter, i sin egen selvbiografi 'From This Moment On', hvori hun indrømmede, at der havde været tidspunkter, hvor hun ønskede at dø.

Hun forklarer, at hun klarede sig igennem den mørke periode ved hjælp af to ting: Den ene var sønnen Eja, som havde brug for hende. Den anden var, at hun tog et kig tilbage på sin fortid, hvilket gjorde, at det hele blev sat lidt i perspektiv.

Hendes fortid - og især hendes barndom - har nemlig ikke været nem, forklarer hun til The Guardian.

Var bange for at falde i søvn

Hun har aldrig kendt sin biologiske far. Hendes mor havde depression, og hendes stedfar var ifølge sangerinden alkoholiker, voldelig og mentalt forstyrret. Hverdagen for familien, der også bestod af Shania Twains to søstre fra moderens tidligere forhold og en bror, som hendes mor og stedfar fik sammen, bestod ofte af vold. Så meget vold, at Shania Twain frygtede for sit og familiens liv.

»Jeg var bange for, at min far (stedfaderen, red.) ville dræbe min mor. Jeg troede, de ville dræbe hinanden. Min mor var også ret voldelig. Mange nætter lå jeg i min seng og tænkte: 'Fald ikke i søvn, fald ikke i søvn, vent indtil de sover'. Om morgenen ville jeg vågne og tjekke, om alle stadig trak vejret,« fortæller hun til The Guardian.

I selvbiografien beskriver hun blandt andet, hvordan hendes stedfar, der i 1987 døde i en bilulykke med Shanias mor, på et tidspunkt angiveligt slog Shanias mor bevidstløs, hvorefter han flere gange stak hendes hoved ned i en toiletkumme. Det fik sangerinden, der dengang blot var 11 år, til at finde en stol og smadre den mod stedfaderens ryg. Stedfaderen slog derefter ud efter Shania og ramte hende på kæben. Shania slog tilbage.

Både fysisk og psykisk fortæller Shania Twain, at hun blev udsat for overgreb, før hun på spørgsmålet, om hun også blev udsat for seksuelle overgreb, svarer:

»Åh, ja. Jeg vil ikke gå i detaljer med det. Jeg har ikke noget imod at sige det, fordi jeg mener, det er vigtigt, at folk ved, at man kan overleve det.«

Til The Guardian forklarer hun, at overgrebene begyndte, da hun var 10 år.

»Jeg føler, at de seksuelle overgreb går hånd i hånd med de fysiske og psykiske overgreb, når det er en, du kender (der begår dem, red.). Jeg lærte at fortrænge det. Misbrugere har brug for at manipulere dig, enten før eller efter, og jeg sagde til mig selv: 'Okay, der er noget galt med denne person, og denne person har det ikke godt'. Jeg havde meget ondt af mig selv som barn. Jeg kunne enten gå til Children's Aid (en børnehjælpsorganisation, red.) og blive reddet, eller.. Jeg tænkte: 'Hvis jeg går til Children's Aid, så bliver vi skilt fra hinanden', og det kunne jeg ikke bære, så vi forblev sammen på godt og ondt,« siger den i dag 52-årige sangerinde i interviewet.

Det var den hårde barndom, der gjorde, at hun begyndte at skrive sange, forklarer hun. Det var ikke fordi, hun ønskede at blive kendt. Det var tværtimod et ønske om at slippe væk fra den virkelighed, hun befandt sig i.

»Jeg ønskede at flygte. Fra alt. Fra et voldeligt hjem. Fra spændinger. Fra ikke at have noget at spise. Når du er sulten, kan du ikke gøre noget ved det udover at distrahere dig selv fra sulten. Og det virker. Det er terapeutisk. Mange børn leger med dukker, og jeg legede med ord og lyde,« siger hun.

Sidste år vendte hun tilbage til musikscenen, da hun udgav albummet 'Now'.